İşsizlik Sigortası Fonu toplam varlığı 18,2 milyar TL arttı

İŞKUR'un "İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni"nde yer alan verilere göre, temmuz sonu itibarıyla 272 milyar 571 milyon 149 bin TL olan fonun menkul kıymet ve nakit varlığı, ağustos sonunda 290 milyar 733 milyon 870 bin TL seviyesine yükseldi.

Bültende verilen bilgiye göre, 9 Eylül 2024 tarihi itibarıyla fon varlığı 287 milyar 205 milyon 503 bin TL oldu.

Fon varlığının yüzde 65,89'u tahvilde, yüzde 31,24'ü mevduatta ve yüzde 2,88'i Takasbank Para Piyasasında değerlendirildi.

İşsizlik Sigortası Fonu ödemeleri

Mart 2002 tarihinden bugüne kadar işsizlik ödeneğine 20 milyon 152 bin 203 kişi başvururken, 10 milyon 937 bin 444 kişi ödenek almaya hak kazandı.

Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 91 milyar 385,7 milyon TL ödeme yapıldı.

2024 Ağustos dönemi için önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 417 bin 933 kişiye 3 milyar 457,5 milyon TL ödendi.