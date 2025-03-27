İşsizlikte düşüşü ekonomistler nasıl yorumladı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 2025 yılı Şubat ayı işsizlik oranını işsizlik oranının önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Ekonomistler işsizlik verilerini nasıl yorumladı?

TEPAV Direktörü Dr. Burcu Aydın, işsizlik verilerinin detaylarını şu şekilde yorumladı:

“Şubat ayında dar kapsamlı işsizlik oranı %8,2'ye gerilerken geniş kapsamlı atıl işgücü oranı %28,4 ile rekor düzeye ulaştı. Atıl işgücü: Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşur. İzleyen aylarda işsizlik oranında da artışın başlaması olası görünüyor.”

Şubat ayında dar kapsamlı işsizlik oranı %8,2'ye gerilerken geniş kapsamlı atıl işgücü oranı %28,4 ile rekor düzeye ulaştı.



Atıl işgücü: Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşur.



İzleyen aylarda işsizlik oranında da artışın başlaması olası görünüyor. pic.twitter.com/ylgqlcKVKX — Burcu Aydın (@aydin_brcu) March 27, 2025

Prof. Dr. Serap Durusoy, işsizlik verilerine yönelik yorumunda, “TÜİK’e göre Şubat’ta işsizlik oranı gerilemiş olsa da geniş tanımlı işsizlikteki artış devam ediyor. Ayrıca işsizlikte erkeklerin oranı % 6,7 kadınların ise% 11 olurken kadınların işgücüne katılım ve istihdamda erkeklerin yarısında olması yapısal sorunların sürdüğünü gösteriyor.” dedi.

TUIK'e göre Şubatta issizlik oranıgerilemiş olsa da geniş tanımlı işsizlikteki artis devam ediyor. Ayrica issizlikte erkeklerin oranı % 6,7 kadınlarin ise% 11 olurken kadinlarin isgucune katılım ve istihdamda erkeklerin yarısında olmasi yapisal sorunların sürdüğünü gösteriyor. — Prof.Dr.Serap Durusoy (@serapdurusoy) March 27, 2025

Prof. Dr. Ensar Yılmaz, “Atıl işgücü artmaya devam ederken, işsizlik de düşüyor; fakat emek piyasasında ciddi bir çekilme var, yaklaşık 244 bin insan çıkmış ve neredeyse tamamı kadın; işsizlikteki düşmenin sebebi de kadınlar, yeni iş bulanların tamamı kadın, erkeklerde işsizlik artmış” dedi.

atıl işgücü artmaya devam ederken, işsizlik de düşüyor; fakat emek piyasasında ciddi bir çekilme var, yaklaşık 244 bin insan çıkmış ve neredeyse tamamı kadın; işsizlikteki düşmenin sebebi de kadınlar, yeni iş bulanların tamamı kadın, erkeklerde işsizlik artmış pic.twitter.com/kCld7HfK2L — Ensar Yılmaz (@ensar_yilmazz) March 27, 2025

Prof. Dr. Mehmet Şişman, “Kadın işsizliği %11, kadın işgücüne katılım %31,9). Âtıl işgücü artı işsizlik %28,4. Düşen bir işsizlik göremedim. İşgücüne katılım 0,4 düşüyor, işsizlik 0,2 düşüyor. Yanılsama!” dedi.

Kadın işsizliği %11, kadın işgücüne katılım %31,9),. Atıl işhücü artı işsizlik %28,4.. Düşen bir işsizlik göremedim. İşgücüne katılım 0,4 düşüyor, işsizlik 0,2 düşüyor. Yanılsama! https://t.co/t57TQUYalu — Mehmet Şişman,Prof.Dr. (@iktisadiprof) March 27, 2025

Zafer Yükseler, işsizlikte azalışın detaylarını şu şekilde yorumladı:

“Şubat ayında, önceki aya göre, işgücü 244 bin, istihdam 149 bin kişi azalırken, işgücüne dahil olmayanlar 287 bin kişi artıyor. Böylece işsiz sayısı 95 bin kişi azalıyor, işsizlik oranı ise 0,2 puan düşerek %8,2 oluyor. Ancak atıl işsizlik oranı %28,2'den %28,4'e yükseliyor.”