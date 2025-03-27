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İşsizlikte düşüşü ekonomistler nasıl yorumladı?

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Şubat 2025’te işsizlik yüzde 8,2 oldu. Ekonomistler işsizlikte düşüşü nasıl yorumladı?

Haber Merkezi
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İşsizlikte düşüşü ekonomistler nasıl yorumladı?
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 2025 yılı Şubat ayı işsizlik oranını işsizlik oranının önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

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Ekonomistler işsizlik verilerini nasıl yorumladı?

TEPAV Direktörü Dr. Burcu Aydın, işsizlik verilerinin detaylarını şu şekilde yorumladı:

“Şubat ayında dar kapsamlı işsizlik oranı %8,2'ye gerilerken geniş kapsamlı atıl işgücü oranı %28,4 ile rekor düzeye ulaştı. Atıl işgücü: Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşur. İzleyen aylarda işsizlik oranında da artışın başlaması olası görünüyor.”

Prof. Dr. Serap Durusoy, işsizlik verilerine yönelik yorumunda, “TÜİK’e göre Şubat’ta işsizlik oranı gerilemiş olsa da geniş tanımlı işsizlikteki artış devam ediyor. Ayrıca işsizlikte erkeklerin oranı % 6,7 kadınların ise% 11 olurken kadınların işgücüne katılım ve istihdamda erkeklerin yarısında olması yapısal sorunların sürdüğünü gösteriyor.” dedi.

Prof. Dr. Ensar Yılmaz, “Atıl işgücü artmaya devam ederken, işsizlik de düşüyor; fakat emek piyasasında ciddi bir çekilme var, yaklaşık 244 bin insan çıkmış ve neredeyse tamamı kadın; işsizlikteki düşmenin sebebi de kadınlar, yeni iş bulanların tamamı kadın, erkeklerde işsizlik artmış” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Şişman, “Kadın işsizliği %11, kadın işgücüne katılım %31,9). Âtıl işgücü artı işsizlik %28,4. Düşen bir işsizlik göremedim. İşgücüne katılım 0,4 düşüyor, işsizlik 0,2 düşüyor. Yanılsama!” dedi.

Zafer Yükseler, işsizlikte azalışın detaylarını şu şekilde yorumladı:

“Şubat ayında, önceki aya göre, işgücü 244 bin, istihdam 149 bin kişi azalırken, işgücüne dahil olmayanlar 287 bin kişi artıyor. Böylece işsiz sayısı 95 bin kişi azalıyor, işsizlik oranı ise 0,2 puan düşerek %8,2 oluyor. Ancak atıl işsizlik oranı %28,2'den %28,4'e yükseliyor.”

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