İstanbul Park’ta F1 takvimi sıkıştı

MERVE YİĞİTCAN

‘Adrese teslim şartname’ iddialarıyla ilk günden itibaren kamuoyunda tartışılan ve Lale Cander’in şirketinin kazandığı İstanbul Park ihalesine, şimdi de ‘sahte teminat mektubu’ gölgesi düştü, yarış takvimi unutuldu. Oysa ihaleyi alan şirketin, 1 ay içinde Formula 1 yetkilileriyle anlaşarak yarışları 2026’da Türkiye’ye getireceğine ilişkin protokolü Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne sunması gerekiyordu.

F1’in 2026’ya ilişkin kesinleşen yarış takvimi henüz açıklanmadı, ancak bazı ülkeler 2026 yarış takvimine girmek için anlaşmalarını yaparak duyurmaya başladı. 2026 yılına ilişkin yarış takvimi Nisan 2025’te ilan edilecek. Formula 1 takviminin ilan edilmesine 6 ay gibi kısa bir süre kalması nedeniyle yarış camiası, ihale tartışmalarının gölgesinde kalan İstanbul Park’ın, 2026 takvimine girip giremeyeceğinden endişe ediyor.

İstanbul Park ihalesi 2 Nisan’da gerçekleşmiş ve ihaleyi, Can Bilim ve Eğitim Kurumları almıştı. İhaleden bir gün önce, şirketin tek pay sahipliği durumu Ticaret Sicil Gazetesi’ndeki ilana göre sona ermiş, aynı zamanda Pirelli Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı olan Lale Cander’in şirketin ortağı olduğu öğrenilmişti. Bu arada ihale şartnamesinde, ‘adrese teslim’ şüphelerine yol açan “Kazanan firmanın Formula- 1 yarışları için bir ay içinde anlaşma sağlayarak protokolü idareye bildirmesi” koşulu yer alıyordu.

İstanbul Park, 29 Mayıs’ta Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Can Bilim ve Eğitim Kurumları’na teslim edildi, ancak şirket Formula 1 yetkilileriyle 1 ay içinde yapması gereken protokolü, pistin tesliminin üzerinden 5 ay geçmesine rağmen hala yapmadı. Şartnamede, söz konusu protokolün 1 ay içinde İdare’ye sunulmaması halinde ihalenin iptal edileceği belirtiliyordu.

Teminat mektubu

Öte yandan Tele 1’de yer alan bir haberde, Lale Cander’in Formula 1 pisti ihalesine girmek için gerekli olan teminat mektubunu, merdiven altı bir sigorta şirketinden temin ettiği öne sürüldü. İddiaya konu Mapfre Kefalet Sigorta’nın, Mapfre Sigorta’nın adını kullanarak faaliyet gösterdiği ve sahte teminat mektubu düzenlediği iddia edildi.

Bu iddiaların üzerine Lale Cander’in şirketi Can Bilim ve Eğitim Kurumları, Tele 1’e yaptığı açıklamada, “Can Bilim Eğitim Kuruluşları A.Ş. tarafından Formula 1 İhalesine 7.683.000,00 USD tutarında kefalet poliçesi sunulmuş olup, kefalet poliçesi kamu alımlarında sunulmakta olan geçerli ve tercih edilen bir teminat türüdür. Poliçeyi temin eden şirket de Türk Kanunlarına göre kurulmuş, sermayesi ve faaliyeti Türk Kanunları ile yetkilendirilen otoriteler tarafından denetim altında olan bir şirkettir. Bu şirketin verdiği kefalet poliçesi de Türk Kanunları ve denetim otoritelerinin belirlediği standart ve güvenceyi haizdir” diyerek iddiaları yalanladı.

EKONOMİ’ye konuşan Mapfre Sigorta yetkilileri ise, teminat mektubu düzenleyen Mapfre Kefalet Sigorta şirketi ile ilgili hukuki mücadele başlattıklarını dile getirdi. Şirketten yapılan açıklamada, “Mapfre Kefalet Sigorta AŞ ile MAPFRE Grup ve dolayısıyla MAPFRE Sigorta arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır. Bununla birlikte geçtiğimiz yıldan bu yana bahsi geçen şirket ile ilgili tarafımıza birçok şikayet ulaştığını ve konuyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğumuzu belirtmek isteriz. Halihazırda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma devam etmekte, konu Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından da ayrıca takip edilmektedir” denildi.

Türkiye takvime kimin yerine girecek?

Formula 1 tarafından nisan ayında açıklanan 2025 takvimine göre, önümüzdeki yıl 24 yarış koşulacak. Sezon, 14-16 Mart tarihlerinde Avustralya Grand Prix’si ile başlayıp 5-7 Aralık’ta Abu Dabi’de sona erecek. 24 yarışa ev sahipliği yapan pistlerden 17’sinde, sözleşmeleri gereği 2026’da da yarış düzenlenecek.

Buna ilaveten yarış takvimine İspanya’nın Madrid şehrindeki bir sokak yarışı da dahil edilecek. İtalya-Monza, Monaco-Monte Carlo, Meksika-H.Rodriguez, Çin-Şangay, İtalya-Imola, Belçika- Spa ve Hollanda-Zandvoort yarışlarının 2025’te sözleşmesi bitiyor. Bu yarışlardan hangilerinin devam edip etmeyeceği henüz netleşmedi. Türkiye’nin bu pistlerdeki herhangi bir yarışın yerine mi takvime gireceği, yoksa yarış takviminin genişletilmesiyle mi kendine yer bulacağı bilinmiyor.

Formula 1 yetkilileri, yarış sayısını artırmanın mümkün olmadığını söylerken, Güney Kore, Tayland ve Endonezya da Formula 1’e girmek için çalışmaları sürdürüyor.