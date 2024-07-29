İstanbul'da toplu taşıma zammı ne zaman uygulanacak? Otobüs, Marmaray, metrobüs ücreti ne kadar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 25 Temmuz'daki toplantısında, İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 oranında zam kararı alındı.

Bu karar kapsamında, tam bilet fiyatı 17,70 liradan 20 liraya yükseldi. Öğrenci abonman ücreti ise 250 liradan 282,5 liraya çıkıyor. Ayrıca, en düşük minibüs ücreti 15,5 liradan 18 liraya yükseldi. Taksi ücretlerinde de değişiklikler yapıldı; taksi indi-bindi ücreti 100 lira olurken, taksi açılış ücreti 30 liraya yükseldi.

Kentte toplu taşıma araçlarına son zam yüzde 18 ile Ocak ayında yapılmıştı.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarına uygulanacak olan yeni zamlı tarife 29 Temmuz Pazartesi gününden itibaren geçerli olmaya başladı.

Ücretler ne kadar?

İstanbul'da uygulanacak olan toplu taşıma zammına göre yeni fiyatlar şu şekilde;

- Tam elektronik bilet 17.70 TL’den 20 TL’ye öğrenci bileti 8.64 TL’den 9.76 TL’ye çıktı.

- Öğretmen elektronik bilet ücreti 12.67 TL’den 14.31 TL’ye yükseldi

- am abonman ücreti 1389 TL’den 1570 TL’ye, öğrenci abonman ücreti 250 TL’den 282 TL’ye yükseldi

- Marmaray en uzun mesafe ücreti 39.18 TL’den 44.27 TL’ye yükseldi.

- Metrobüs en uzun mesafe ücreti 24.01 TL’den 27.13 TL’ye yükseldi.

- Bostancı – Adalar vapur ücreti 65.85 TL’den 74.41 TL’ye yükseldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı hattındaki otobüslerin ücret tarifesine de zam yapıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy otobüsünün 90.97 TL olan ücreti 130 TL’ye, Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim otobüsünün 121.32 TL olan ücreti de 210 TL’ye yükseldi.

Servislere yüzde 16 zam

Okul servisinde zam yapılarak aylık 0-1 km ücreti bin 665 TL’den bin 931 TL’ye yükseltildi. Personel servisinde 10-17 koltuk kapasiteli taşıtın 865 TL olan bin ilk kalkış ücreti 1004 TL’ye çıkarıldı.