Savaş çanları çalıyor: Uçuşlar askıya alındı!

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasının ardından Lübnan sınırında Hizbullah ve İsrail arasında patlak veren çatışmalar, son gelişmelerle topyekun savaşın eşiğine geldi.

İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Dürzi kasabası Mecdel Şems'de futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da olduğu12 kişi hayatını kaybetti, 17'si ağır 35 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, roketin Lübnan'ın güneyinden ateşlendiğini belirtti. ABD'den döner dönmez kabineyi toplayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu "Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek" dedi.

Hizbullah ise Mecdel Şems'teki saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanladı. Füzenin İsrail ordusuna ait hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlendiği iddiası da gündem oldu.

Birçok kaynak, İsrail'in Lübnan'a saldırıyı meşrulaştırmak için "sahte bayrak" operasyonu düzenlediğini savundu.

İsrail medyası, kabinenin hükümete Hizbullah'a yanıt verme yetkisi tanıdığını açıkladı. Netanyahu liderliğinde toplanan güvenlik kabinesi, Mecdel Şems saldırısı sonrası Hizbullah'a verilecek karşılığın ne zaman ve nasıl olacağını belirlemek üzere Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevlendirdi.

"Hiç görmedikleri yıkıcı bir yanıt"

Senaryolar arasında "Lübnan'a karşı daha şiddetli askeri eyleme geçmenin yer aldığı" bilgisi paylaşıldı. İsminin gizli kalmasını isteyen İsrailli yetkili de "Hizbullah'a zarar vermek istediklerini ancak bölgesel topyekun savaş başlatmak istemediklerini" belirtti.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da dün yaptığı açıklamada, "İsrail'e karşı tüm savaş planlarının onaylandığını ilan etti. Her türlü savaş senaryosu için tüm planların hazır olduğunu belirten Nasrallah, "İsrail'e hiç görmediği yıkıcı bir yanıt vereceklerini" söyledi.

Bu gelişmelerin ardından İsrail medyasına göre İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mevzilerine yoğun saldırılar düzenlemeye başladı. İsrail resmi televizyonu KAN'a göre, İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mevzilerini vuruyor.

Beyrut Havalimanı'nda uçuşlar durdu

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik olası saldırı tehdidi nedeniyle Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki gidiş ve geliş uçak seferleri askıya alındı.

Bazı ülkeler, vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri çağrısı yaptı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, İsrail'in ülkesine yönelik muhtemel saldırısının "sınırlı" olması hususunda ilgili ülkelerden güvence aldıklarını söyledi. Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin de, Lübnan'ın İsrail'in oluşturduğu tehlikelerden korunması için Arap ülkeleriyle ve uluslararası düzeyde temaslar yürüttüğü belirtildi.

İran'dan sert uyarı

Hizbullah'a destek veren İran, İsrail'e Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems saldırısının ardından "yeni bir maceraya girişmesinin öngörülemeyen sonuçlara yol açabileceği" konusunda uyarıda bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, "Siyonist rejimin herhangi bir cahilce eylemi, bölgede istikrarsızlık, güvensizlik ve savaşın kapsamının genişlemesine yol açabilir" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in, dünya kamuoyunun dikkatini Filistin'de işlediği suçlardan başka yöne çekmek için sahte bir senaryo izlemeye çalıştığını ifade eden Kenani, ABD'ye "bölgede yeni bir yangın başlatmadan önce Siyonist rejimi durdurma" çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile BM Lübnan Özel Koordinatörlüğü, son olayın "İsrail ile Hizbullah arasında bölgeyi felakete sürükleyebilecek daha geniş bir çatışmanın ateşlenebileceği" konusunda uyarıda bulundu. UNIFIL ile BM Lübnan Özel Koordinatörlüğü'nün Lübnan ve İsrail ile temas halinde olduğu aktarıldı.