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Ömer Çelik'ten İsrailli bakana sert tepki: Bu şebeke er ya da geç hesap verecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Irak'ı ve Saddam'ın sonunu hatırlatan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a sert tepki gösterdi. Çelik, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın, Hitler’in Dışişleri Bakanı Ribbentrop’u örnek aldığı görülüyor" dedi.

Haber Merkezi
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Ömer Çelik'ten İsrailli bakana sert tepki: Bu şebeke er ya da geç hesap verecek
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sert tepki gösterdi.

Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Dışişleri Bakanı Katz, insanlık değerlerini ve barışı savunan Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı ifadelerle haddini aştığı gibi tam bir Nazi olduğunu ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımıza dönük bu saldırılar, insanlık değerlerine, vicdanına ve haysiyetine düşman olanların saldırılarıdır.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın, Hitler’in Dışişleri Bakanı Ribbentrop’u örnek aldığı görülüyor.
Hitler’in Dışişleri Bakanı Ribbentrop, “kasıtlı bir şekilde savaş çıkarmak, savaş suçları ve insanlığa karşı suçları planlamak ve barışa karşı suç işlemek”ten yargılanmıştı.
Katz’a, Ribbentrop’un iyi bir örnek olmadığını hatırlatıyoruz; insanlığa karşı beraberce suç işlediği şebeke er ya da geç yargılanacaktır…"

Ne olmuştu?

AK Parti Rize İl Teşkilatı'nın bir otelde düzenlenen etkinliğinde konuşan Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktaya dikkati çekip "çok güçlü olunması" durumunda İsrail'in Filistin'e yaptıklarını yapamayacağını söylerken "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları da ne yapalım? Atalım" demişti.

Saddam Hüsayin'in fotoğraflarını paylaştı

Erdoğan'ın bu açıklaması üzerine İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'dan yanıt geldi.

Sosyal medya platformu X'teki hesabında Erdoğan ve eski Irak lideri Saddam Hüseyin'in fotoğraflarını paylaşarak "Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırma tehdidinde bulunuyor" diyen İsrailli Bakan, Erdoğan'a Irak'ta "ne olduğunun ve nasıl bittiğinin hatırlatılması" gerektiğini söyledi.

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