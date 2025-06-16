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Almanya'dan Hindistan'a giden uçakta bomba ihbarı!

Pazar günü Frankfurt’tan Hindistan’ın Haydarabad kentine gitmek üzere havalanan Lufthansa’ya ait Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçak, bomba ihbarı üzerine Frankfurt Havalimanı’na geri döndü. Uçağın yaklaşık 2 saat boyunca havada kaldığı bildirildi.

Haber Merkezi
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Almanya'dan Hindistan'a giden uçakta bomba ihbarı!
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Almanya'nın Frankfurt kentinden Hindistan'ın Haydarabad şehrine gitmek üzere havalanan Lufthansa Havayolları'na ait Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçak, bomba ihbarı nedeniyle Frankfurt Havalimanı’na geri döndü. Polis tarafından yapılan açıklamada, uçağın yerel saatle 18.30’da güvenli bir şekilde iniş yaptığı bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlerde, yolcuların geceyi havalimanında geçirdiği kaydedilirken, bugün Hindistan'a yeni bir uçuşun planlandığı ifade edildi.

Bomba ihbarı üzerine Bulgaristan hava sahası üzerinden geri döndü

Yaklaşık 200 yolcunun vizesiz olarak transit alanda kalmaları nedeniyle havalimanının transit alanında kamp yatakları kurulduğu ve yolculara yiyecek ile içecek sağlandığı aktarıldı.

Hindistan basınında yer alan haberlerde de Lufthansa Hava Yolu şirketine ait uçağın yaklaşık 2 saat havada kaldığı ve bomba ihbarı üzerine Bulgaristan hava sahası üzerinden geri döndüğü ifade edildi.

Flightradar24'teki belgelere dayandırılan haberlerde, uçağın, Karadeniz kıyısına yakın bir yerde U dönüşü yaptığı ve Frankfurt'a geri döndüğü bildirildi.

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