İstanbul'da yaşamanın maliyeti ağırlaşıyor: Bir ayda 1690 TL arttı

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,09 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 91.722 lira olarak hesaplandı.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 1,88 arttı.

Bir önceki yılın mayıs ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 49,09 olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 91.722 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 1.690 lira arttı.

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti nisan ayında 90.032 lira olmuştu.

Nasıl hesaplanıyor?

İstanbul’da yaşam maliyeti, gıda, barınma, ulaşım, sağlık gibi 10 ana başlıkta 321 maddeden oluşan bir sepetin fiyatları üzerinden hesaplanırken, araştırma, 1.600 hane ile yapılan kapsamlı veri toplama süreciyle gerçekleştiriliyor.