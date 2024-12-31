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İstanbul'da ekmeğe yılbaşı zammı iddiası! 200 gram ekmek ne kadar oldu?

İstanbul'da yılın son gününde ekmeğe zam geldiği ileri sürüldü. Ekmeğin 200 gram fiyatı 12.50 TL olurken, kilogram fiyatı da 62.50 TL oldu.

Haber Merkezi
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İstanbul'da ekmeğe yılbaşı zammı iddiası! 200 gram ekmek ne kadar oldu?
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Sosyal medyada bir kırtasiyeci, ekmeğe yapılan zammı duyurdu ve yeni fiyatları paylaştı. Buna göre, İstanbul'da 200 gram ekmeğin fiyatı 12.50 TL, kilogram fiyatı ise 62.50 TL olarak belirlendi.

1 ocak 2025 tarihi itibariyle başlayacak

Ekmeğe uygulanan zamlı tarife 1 Ocak 2025 itibariyle başlayacak. Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından zamlı tarifenin 5 Kasım tarihinde belirlendiği, 27 Aralık tarihi itibariyle de onaylandığı kaydedildi. 

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