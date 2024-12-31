MetropolCard, PowerPay ile elektrikli araç şarj istasyonlarında ödeme kolaylığı başlattı

MetropolCard, şarj/ödeme platformu PowerPay ile elektrikli araç şarj istasyonlarında da kullanıcılarına entegre bir deneyim sunuyor.

MetropolCard’ın elektrikli araç şarj istasyonlarına özel olarak geliştirdiği PowerPay, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Kullanıcılar, MetropolCard bakiyeleri ile PowerPay şarj istasyonlarında kolayca ödeme yapabilecek ve elektrikli araçlarının şarj işlemlerini hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlayabilecek.

Sürdürülebilir geleceğe katkı

PowerPay sadece kullanıcı dostu bir çözüm sunmakla kalmayıp aynı zamanda sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle hareket ediyor. Elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırmayı ve karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen bu yenilikçi adım, çevre dostu teknolojilere olan yatırımların bir başka örneği olarak dikkat çekiyor.

MetropolCard CEO’su Uğur Yıldırım, yenilikçi çözümleri arasına katılan PowerPay hakkında şunları söyledi:

“MetropolCard olarak yenilikçi ödeme teknolojileriyle hayatı kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Elektrikli araçlar, geleceğin ulaşım teknolojisi olarak ön plana çıkıyor ve PowerPay ile bu alanda kullanıcılarımıza destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yeni adım, hem sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamak hem de kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırmak için atılmış bir adımdır.”

PowerPay kullanıcılara neler sunuyor?

• Kolay ve hızlı ödeme: MetropolCard bakiyesi ile zahmetsiz şarj istasyonu ödemeleri.

• Entegre deneyim: MetropolCard ve PowerPay ekosistemlerinin sorunsuz entegrasyonu.

• Çevreye duyarlı teknoloji: Sürdürülebilir ulaşıma destek.

Türkiye’nin ilk çevreye duyarlı kartsız yemek kartı unvanına gururla sahip olan MetropolCard; 2050 hedefleri doğrultusunda karbon ayak izinin azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadele konularındaki çalışmalarına devam ederek, inovatif açıdan sektöründe hayata geçirdiği yeniliklere ek olarak gelecek dönemde de sürdürülebilir iş modeli uygulamalarını artırıyor, toplumsal fayda anlamında da yeni projelerini hayata geçirmeyi planlıyor.

Teknoloji ve inovasyonun öncüsü olmaya devam eden MetropolCard; PowerPay ile sürdürülebilir ulaşım ve çevre dostu bir gelecek inşa etme yolunda bir adım daha atıyor.