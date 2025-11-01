İstanbul'un ekim enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası tarafından hesaplanan İstanbul'da ekim ayında Tüketici Fiyat İndeksi yüzde 3,31 arttı. TÜİK TÜFE öncü verisi olarak da görülen endekste yıllık değişim yüzde 40,84 oldu.

İTO açıklaması şöyle:

2025 Ekim ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 3,31 olarak gerçekleşmiştir.

2024 ekim ayına göre 2025 ekim ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı “İTO 2023=100” bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 40,84 olarak gerçekleşmiştir.

Toptan fiyatlar

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2025 Eylül ayında yüzde 1,29 oranında artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi, 2025 Ekim ayında yüzde 1,51 oranında artmıştır. 2025 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 23,78, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 29,73 olmuştur.

Ekim 2025’te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; gıda maddeleri grubunda yüzde 3,40, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 3,13, madenler grubunda yüzde 2,53, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1,05 artış; kimyevi maddeler grubunda yüzde -0,81, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde -0,91 azalış gözlenirken; mensucat grubunda herhangi bir değişim gözlenmemiştir.

Yıllık ortalama bazda 2025 Yılı Ekim ayı gruplar itibariyle artışlar sırasıyla; inşaat malzemelerinde yüzde 55,47, mensucatta yüzde 43,72, gıda maddelerinde yüzde 29,49, işlenmemiş maddelerde yüzde 27,05, yakacak ve enerjide yüzde 22,30, kimyevi maddelerde yüzde 18,78, madenlerde yüzde 17,94 artış gerçekleşmiştir.