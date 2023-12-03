İşte ekonomistlerin ‘enflasyon’ beklentisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haftanın en önemli gündem maddelerinden olan kasım ayı enflasyon verisini, pazartesi günü (yarın) saat 10.00’da açıklayacak. Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) kasım ayında artan gıda ve hizmet fiyatları ve doğalgaz kullanımının artmasının etkisiyle yükselmesi bekleniyor.

AA Finans'ın, 15 ekonomist ile gerçekleştirdiği beklenti anketine göre; kasım ayında TÜFE’nin yüzde 3,68 artacağı tahmin edildi. Ankete katılan ekonomistlerin, kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3 en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,36 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,61'e çıkacağı hesaplanıyor.

Reuters'ın 11 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette, TÜFE’nin kasım ayında aylık yüzde 3.9 artması, yıllık TÜFE'nin ise, sınırlı artış kaydederek yüzde 63 olması bekleniyor. Kasım ayı için, yıllık enflasyon tahminleri yüzde 61.6 ila yüzde 64.1 arasında değişiyor. Aylık enflasyonda tahminler yüzde 3 ila yüzde 4.6 bandında yer alırken ekonomistler, gıda fiyatlarının yanı sıra konutta doğalgaz kullanımının da TÜFE'ye etki edeceğini söyledi.

Enflasyon ekimde yüzde 3,43 artış göstermiş, yıllık ise yüzde 61.36 olarak hesaplanmıştı.