İTHİB/Öksüz: Tekstil dün vardı, yarın da olmaya devam edecek

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından düzenlenen Futuretex İstanbul Kumaş Tasarım Yarışması finali ve ödül töreni gerçekleşti.

Tekstilin yanı sıra hazır giyim sektöründen de birçok ismin katıldığı ve bu yıl 20’ncisi düzenlenen ödül töreninde konuşan İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, son dönemde sıkıntılı süreçten geçen ve birçok kesim tarafından varlığı tartışılan sektörün önemine dikkat çeken bir konuşma yaparak, “1924 yılında en büyük ithalat kalemi kumaştı. İthalatın yüzde 35’ini tekstil oluşturuyordu. Üretim ihtiyacın 40’ta birini karşılıyordu. 1923’te Atatürk’ün başlattığı sanayi hamlesi var. 1938’e yani ölümüne kadar 46 adet fabrika kazandırdı ülkemize. Bunlardan en önemlisi de Sümerbank. Ölümünden bir sene önce açılışını yaptığı fabrika ise Nazilli basma fabrikası. Bu fabrika dünyada örnek teşkil ediyordu. 100 yıl öncesinin vizyonu bize şunu gösteriyor. Tekstil sektörü dün vardı bugün de var ve yarın da var olmaya devam edecek” diye konuştu.

Tekstil sanayisinin geçmişten günümüze gelişimini örnekler ile anlatan Öksüz, 50’li yıllarda özel sektörün girişimleri ile sanayinin büyüdüğünü ve 80’ler ile birlikte ihracata yönelik adımların atıldığını anlattı.

İTHİB Başkanı olarak son konuşmam

Öksüz, “Tekstil sektörü nasıl ilk dönemlerinde ithalatın yüzde 35-40’ını oluşturdu ise o yıllarda ihracattan aynı oranda pay aldı. Hatta toplam ihracattan yüzde 50 pay aldığı dönemler de oldu. Elbette sektör için de yeni bir dönüşüm zamanı geldi bunu yaşıyoruz bir süredir. Tam bu noktada Denizli basma fabrikasının açılışında Atatürk’ün elini öpen genç gibi bizim de katma değer üreten bu sektöre hizmet edecek genç arkadaşlara ihtiyacımız var. Onun için genç tasarımcıları akademisyenleri önemsiyoruz. Tekstilin geleceğini sektör temsilcileri olarak düşünüyor ve önem veriyoruz. Gelecek sizlersiniz bizim insan kalitemizi düşürmememiz gerekiyor. Çok badireler atlattık inşallah Türk tekstil sektörü en kısa zamanda toparlanacaktır. Küresel anlamda da sıkıntılar yaşıyoruz, bunların da toparlanacağı daha iyi şartların oluşacağı bir dönem bizi bekliyor” ifadelerini kulandı.

Öksüz, konuşmasının İTHİB başkanı sıfatı ile yaptığı son konuşması olduğunu da belirterek, “Tabi sektördeyiz her zaman. Bir yere gitmiyoruz. Ben de onun için ayrıca duygulandım. Bu yarışma da konuşmasını yaptığım 8. Yarışma oldu” dedi.

TİM Başkanı Gültepe: Zor geride kaldı

Geceye katılan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe de 100 yıllık geçmişi olan tekstil sektörünün Türkiye’yi de üretim anlamında dünyaya tanıttığı sektör olduğuna dikkat çekerek, “Hem tekstil hem hazır giyim hem yan sanayi ve hem de deri sektörü olarak baktığımızda üretimde marka ülke olduk. 200’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracatta 33 milyar dolara kadar çıktık. 2,5-3 yıldır sektörde üretimde bir düşüş var. bunun sebebi gerek konjonkturel gerekse rekabette yaşadığımız sorunlar nedeni ile oldu. Bu sorunları TİM ve birlikler olarak dile getirdik. Artık üretim yetmiyor, üretime değer katmak gerekiyor. Katma değerli inovatif zihnin beynin hayalin ortaya koyduğu ürünler ile beraber sektörü geleceğe gençler ile beraber taşıyacağız. Belki daha az miktarda üreteceğiz. O nedenle tekstil sektörü, dün vardı, bugün de var ve yarın da var olmaya devam edecek. Zor geride kaldı, 2026’da çok daha güzel rakamlar ile sektörün karşısında olacağız” ifadelerini kullandı.