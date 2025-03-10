İTO Başkanı Avdagiç: Ekonomide atılan adımların senkron çalışması önemli

Tüm dünyanın önde gelen teknoloji fuarları arasında gösterilen, Dünya GSM Birliğinin (GSMA) her yıl İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlediği Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress-MWC) gerçekleştirildi.

Mobil iletişim sektörünün en önemli platformlarından biri olma özelliğini taşıyan ve her yıl 100 binden fazla ziyaretçinin katıldığı etkinlikte, cihaz üreticileri, mobil operatörler, teknoloji sağlayıcıları ve sektörden temsilciler bir araya geldi.

Fuarda Türkiye'nin milli katılımını 2014'ten bu yana olduğu gibi bu yıl da İstanbul Ticaret Odası (İTO) organize etti. Kongrede, 21'i milli katılım kapsamında 12'si bireysel katılım olmak üzere Türkiye'den 33 firma yer aldı.

İTO Başkanı Avdagiç, etkinlikte AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, iş dünyasının sorunlarına yönelik hassas yaklaşımları için ekonomi yönetimine ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) teşekkür etti.

Enflasyonun düşürülmesiyle ilgili yaklaşık 20 aydır devam eden bir politika bulunduğunu anımsatan Avdagiç, bu politikanın büyümeyi makul bir seviyede tutarken, enflasyonu üç senelik bir dönem içinde tek haneye düşürmeyi hedeflediğini ve bunun iş dünyasının büyük bir kesimi açısından da kabul edilen bir makro bakış açısı olduğuna işaret etti.

Avdagiç, iş dünyasının enflasyonu düşürmeye yönelik politikanın tam destekçisi olduğunu ve olmaya da devam ettiğini aktararak, "Bizlerin öne çıkartmaya çalıştığımız bir konu da enflasyonu düşürme sürecinin sonunda Türkiye'nin üretim kabiliyetinin, ihracat kabiliyetinin, istihdam hacminin zarar görmemesidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Enflasyonu kalıcı düşüşü başaracağımıza inanıyoruz"

İTO Başkanı Avdagiç, 2023'ün temmuz ayında devreye giren bir ekonomi politika seti olduğunu hatırlatarak, bu politikanın en önemli çıktısının, hedefinin enflasyonu aşağı doğru çekmek olduğunu belirtti.

En önemli hedefin enflasyonu makul bir noktaya getirmek olduğunu kaydeden Avdagiç, "Bütün diğer konuların faizin, kredi kullanım şartlarının, kredi pastası büyüklüğünün, döviz-TL kredisi maliyetlerinin, bunlarla ilgili regülasyonların hepsinin birbiriyle uyumlu ve koordineli olmasında yarar görüyoruz. Yeni süreçte ekonomide atılacak adımların senkron çalışması önemli. Ancak bunların hepsini belli bir denge içinde götürüp, enflasyonu kalıcı bir şekilde aşağı doğru çekmeyi başaracağımıza inanıyoruz." açıklamasını yaptı.

Kur politikasının da bu paketin içinde çok önemli bir unsur olduğuna değinen Avdagiç, iş dünyasının enflasyon ve döviz kur arasındaki makası karşılamaya, göğüslemeye hazır olduğunu, ancak oluşan makasın yönetilemeyecek dereceye gelmesini önlemenin önemini vurguladı.

Avdagiç, bu çalışmaların gelecek dönemde dikkatli bir şekilde ele alınmasının yararlı olacağını söyledi.

"Türkiye'nin rekabetçiliğini kaybetmemeli"

Politikaların sadece bir finans yönetimi olarak değil, bir ekonomi yönetimi olarak ele alınmasının yararlı olacağını aktaran Şekib Avdagiç, iş dünyası olarak gündeme getirdikleri en önemli konunun bu olduğunun altını çizdi.

Avdagiç, "Dolayısıyla bütün bu ortaya konan politikalar, üretim sektöründe, ihracat sektöründe faaliyet gösteren firmalara, ihracata çalışan firmaların tedarikçilerine odaklanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt dışından gelip Türkiye'de hizmet alan yabancıların olduğunu ifade eden Avdagiç, buradaki en büyük sektörün turizm sektörü olduğunu ve Türkiye'nin rekabetçiliğini kaybetmeyeceği bir sürecin de beraber yürütülmesi gerektiğine işaret etti.

Avdagiç, üretim yapan, ihracat yapmaya çalışan firmaların içerideki kredi maliyetlerinin yüksekliğinde zorlandığını kaydederek, "Döviz içerideki fiyatlardan az yükseldiği zaman maliyetler döviz bazında artıyor. İhracatı baskılayan, ithalatı cazip hale getiren durum ve uygulamalardan kaçınılması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

TCMB’nin açıkladığı yüzde 24’lük revize edilmiş bir enflasyon tahmininin olduğunu belirten Avdagiç, "Tahmin üst aralığı ise yüzde 29’a karşılık geliyor. Dolayısıyla şu anda o bant içinde kalması konusunda iş dünyası olarak tam destek vermeye devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

"Türkiye'nin rezervleri çok daha iyi bir noktada"

İTO Başkanı Avdagiç, enflasyonla mücadelede kur makasına gereğinden fazla yüklenilmemesi gerektiğini kaydederek, enflasyonda bir düşüş yaşandığını, Türkiye'nin rezervleri çok daha iyi bir noktada olduğunu, CDS'lerin oldukça düştüğünü, bütün bunların başarılı noktalar olduğunu, bunları takdir ettiklerini ve desteklediklerini belirtti.

Enflasyonun, faizlerin, kredideki büyümelerin konuşulduğunu anımsatan Avdagiç, "Hepsi çok önemli ama bunlarla birlikte gerçek üretim alanında faaliyet gösteren firmaların, ihracatçıların ve ihracat ailesine tedarikçi olanların durumunu da gözetmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, Türkiye'nin ihracat rekabetçiliğini kaybetmeyeceği, ithalatın cazip olmaktan çıkarılmış olduğu politikaları sürekli gündeminde tutması gerektiğine işaret ederek, "Enflasyonla mücadelede kur makasına gereğinden fazla yüklenmek, Türkiye'yi ithalatçı bir ülke haline getirebilir. Tekrar üretim kabiliyetini kazanmak, dünyadaki konjonktür dikkate alındığında her zamankinden daha uzun zaman alabilir.

Bizim geleneksel üretim kalemlerimiz olan tekstil, hazır giyim, konfeksiyon, saraciye, triko, çorap, deri gibi sektörlerde değil, otomotivde, beyaz eşyada ve kimyada Türk ihracatçısı zorlanıyor. Turizmde artan işçilik, gastronomi yeme-içme ve genel maliyetlerden dolayı daha pahalı bir ülke haline geldik. Dolayısıyla Türkiye'den bazı turistlerin artan fiyatlara bağlı olarak alternatif rotalara yönelmesi ile karşı karşıya kalabiliriz." diyerek sözlerini tamamladı.