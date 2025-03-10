  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Göktaş duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
Takip Et

Bakan Göktaş duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mart ayına yönelik toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Göktaş duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
Takip Et

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

"Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim"

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, “Bu doğrultuda mart ayı için 3,5 milyar lira yaşlı aylığı, 2,7 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Hamas: Netenyahu, İsrailli esirlerin hayatı pahasına; yeni yol haritası dayatmaya çalışıyorHamas: Netenyahu, İsrailli esirlerin hayatı pahasına; yeni yol haritası dayatmaya çalışıyorDünya

 

Reklam Kurulu’ndan ünlü deterjan markasına büyük ceza! Reklamdaki iddiaları doğrulanamadıReklam Kurulu’ndan ünlü deterjan markasına büyük ceza! Reklamdaki iddiaları doğrulanamadıEkonomi

 

Ekonomi
Hava şartları patlıcanı vurdu! Fiyatlar zirvede
Hava şartları patlıcanı vurdu! Fiyatlar zirvede
İTO Başkanı Avdagiç: Ekonomide atılan adımların senkron çalışması önemli
Ekonomide atılan adımların senkron çalışması önemli
Mücevher ihracatı şubat ayında yaklaşık yüzde 80 arttı
Mücevher ihracatı şubat ayında yaklaşık yüzde 80 arttı
PTT’den Aynı Gün Teslim hizmeti pilot uygulaması başladı
PTT’den Aynı Gün Teslim hizmeti pilot uygulaması başladı
Turfanda karadut ihracatta rekor kırdı: Üretimin yüzde 70'i dünyaya açılıyor
Turfanda karadut ihracatta rekor kırdı: Üretimin yüzde 70'i dünyaya açılıyor
Almanya’daki grev uçuşları etkiledi! THY bazı seferlerini iptal etti
Almanya’daki grev uçuşları etkiledi! THY bazı seferlerini iptal etti