Efsane Roger Federer, uzun vadeli anlaşmalarla tenis milyarderi oldu

2003 - 2018 yıllarında 20 Grand Slam şampiyonluğu elde eden raket, 2022'de sona eren 24 yıllık kariyeri boyunca 130,6 milyon dolar ödül kazandı. Ancak servetinin büyük kısmı, oyunculuk günlerinden uzun süre sonra bile önemli getiriler sağlamaya devam eden yüksek değerli sponsorluklardan ve stratejik yatırımlardan kaynaklandı.

Bloomberg'in hesaplamasında Federer'in kariyer kazançları, çeşitlendirilmiş yatırım portföyü ve uzun vadeli sponsorluk sözleşmeleri, İsviçre vergi oranları ve piyasa performansı göz önüne alındı.

Bu değerleme; İsviçreli oyuncuyu, basketbol efsanesi Michael Jordan ve golf yıldızı Tiger Woods gibi diğer spor milyarderleriyle aynı seviyeye çıkardı.

Federer, kariyeri boyunca Rolex, Lindt ve Credit Suisse gibi küresel markalarla uzun vadeli ortaklıklar sürdürdü. Federer'in en kazançlı sponsorluk anlaşmalarından biri, 2018 yılında, yirmi yılı aşkın bir sürenin ardından Nike'tan ayrılıp Japon giyim devi Uniqlo ile 300 milyon dolarlık, on yıllık bir sözleşme imzalamasıyla gerçekleşti. İsviçreli koşu ayakkabısı markası On'a yaptığı stratejik yatırım, net servetini önemli ölçüde artırdı.

Federer'in 1,3 milyar dolarlık serveti, onu seçkin küresel spor figürleri arasında sağlam bir konuma getirdi.