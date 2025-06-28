Warren Buffett'tan rekor bağış: Zenginler sıralamasındaki yeri değişti

Dünyanın en zengin iş insanlarından Warren Buffett, Cuma günü Gates Vakfı ve ailesine ait dört hayır kuruluşuna 6 milyar dolarlık Berkshire Hathaway hissesi bağışladı. Toplamda 12,36 milyon Berkshire Class B hissesini kapsayan bağışla birlikte Buffett'ın hayır kurumlarına yaptığı toplam yardım miktarı 60 milyar doları geçti.

Buffett, 9,43 milyon hisseyi Gates Vakfı'na, 943 bin 384 hisseyi Susan Thompson Buffett Vakfı'na bağışladı, her birine 660 bin 366 hisse olmak üzere çocukları Howard, Susie ve Peter'ın yönettiği üç kuruluşa (Howard G. Buffett Foundation, Sherwood Foundation ve Novo Foundation) bağışladı.

Bağışlara rağmen Buffett, Berkshire Hathaway'in hisselerinin yüzde 13,8'ine sahip olmaya devam ediyor.

Zenginler sıralamasındaki yeri değişti

Forbes'a göre, bağış öncesi 152 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin beşinci kişisi olan Buffett, bu bağışların ardından altıncı sıraya geriledi. Bu yılki bağış, geçen yıl haziran ayındaki 5,3 milyar dolarlık bağışı ve kasım ayındaki 1,14 milyar dolarlık aile vakıflarına yapılan yardımı da geride bıraktı.

Buffett yaptığı açıklamada, Berkshire hisselerini satmayı düşünmediğini yineledi.

Servetini bağışlamaya 2006 yılında başladı

94 yaşındaki Buffett, servetini bağışlamaya 2006 yılında başlamıştı. Geçtiğimiz yıl vasiyetini güncelleyerek, ölümünün ardından kalan servetinin yüzde 99,5'ini çocuklarının yöneteceği bir hayır vakfına bırakacağını duyurdu. Çocukları Susie (71), Howard (70) ve Peter (67) Buffett, bu serveti yaklaşık 10 yıl içinde ortak kararla dağıtacak.

Buffett, 1965'ten bu yana merkezi Omaha, Nebraska'da bulunan Berkshire Hathaway'in başında bulunuyor. Şirketin portföyünde Geico oto sigortası, BNSF demiryolu gibi yaklaşık 200 şirket ve Apple, American Express gibi dev hisse yatırımları yer alıyor. Şirketin piyasa değeri ise 1,05 trilyon doları aşıyor.

Bağış yapılan vakıflar arasında yer alan Susan Thompson Buffett Vakfı, adını Buffett'ın ilk eşi Susan'dan alıyor ve üreme sağlığı alanında çalışmalar yürütüyor. Sherwood Vakfı, Nebraska'daki sivil toplum kuruluşlarını ve erken çocukluk eğitimini destekliyor. Howard G. Buffett Vakfı, küresel açlıkla mücadele, insan kaçakçılığını önleme ve çatışmaları azaltmaya yönelik çalışıyor. NoVo Vakfı ise dezavantajlı kadın ve kız çocukları ile yerli topluluklara odaklanan projelere destek veriyor.

Buffett, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, Gates Vakfı'na yaptığı bağışların ölümünden sonra sona ereceğini duyurmuştu.