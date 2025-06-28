Konutta fiyat çılgınlığı: Kandilli'de villa mı, İskoçya'da ada mı?

HABER MERKEZİ

Son yıllarda Türkiye'de konut fiyatlarında yaşanan artış, neredeyse tüm ekonomik göstergeleri geride bırakarak, gündelik hayatın ayrılmaz bir tartışma konusu haline geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2025 Mayıs ayı verilerine göre, Konut Fiyat Endeksi yıllık bazda yüzde 32,3 oranında artarken, son üç yılda konut fiyatlarında toplamda yüzde 600'ü aşan bir yükseliş kaydedildi. Özellikle büyükşehirlerde ve sahil bölgelerinde bu artış çok daha çarpıcı: İstanbul'da bazı ilçelerde konutların metrekare fiyatı 100 bin TL’yi aşarken, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde de %180’e varan yıllık değer artışları yaşandı.

Üstelik fiyatlardaki bu artış sadece geçmiş yıllara değil, son aylara da yansımış durumda. 2025'in ilk çeyreğinde Türkiye genelinde konut fiyatları ortalama yüzde 10’un üzerinde yükseldi. Yine aynı dönemde inşaat maliyet endeksi yıllık bazda yüzde 22,7 artarken, bu durum yeni konut üretimini daha pahalı hale getirerek piyasadaki ikinci el konutların da fiyatlarını yukarı çekti.

Kandilli'deki villanın 6 odası ve 2 mutfağı var

Fahiş artışlar, özellikle lüks konut segmentindeki rakamları piyasa sınırlarını zorlayan seviyelere taşıdı. Bunun son örneklerinden biri İstanbul’un Üsküdar ilçesi Kandilli Mahallesi'nde bulunan ve 302 milyon TL bedelle satışa sunulan bir villa. Ancak bu villa sadece Türkiye değil, küresel piyasada da çarpıcı bir karşılaştırmayı beraberinde getiriyor.

Kandilli’de site içinde yer alan, havuzlu, manzaralı ve bahçeli villa toplam brüt 1.100 m², net 1.000 m² alana sahip. 6'dan fazla banyo, 3 kat ve kapalı otopark gibi özellikleriyle lüks segmentte yer alan villa 6+2 olarak satışa çıkarıldı. Villanın konumu ve şehir merkezine yakınlığı, yüksek fiyatın temel gerekçesi olarak gösterilse de bu rakam, Türkiye’de konut fiyatlarının geldiği noktayı gözler önüne seriyor.

Aynı fiyata İskoçya'da ada satın alınıyor!

İskoçya'nın batı kıyısında yer alan Shuna Adası, 2025 yılı itibarıyla 5,5 milyon sterlin (yaklaşık 302 milyon TL) fiyatla satışa sunuldu. 1.110 dönümlük (yaklaşık 450 hektar) bir alana sahip olan ada; tarihi kalıntılar, sekiz tatil evi, doğal sit alanları ve geniş yaban hayatı potansiyeli ile dikkat çekiyor.

Ada, 1946’dan bu yana Gully ailesine ait. Üzerinde 1911 yılında inşa edilmiş Edward dönemine ait yıkık bir şato ve doğayla bütünleşmiş yapılar bulunuyor. Elektrik ve internet altyapısı adada mevcut. Gayrimenkul danışmanları, Shuna Adası’nın eko-turizm, sanat üretim alanı ya da özel inziva için eşsiz bir yaşam alanı sunduğunu vurguluyor.

Adada 120 yıllık şato da var

Shuna Adası, İskoçya’nın Hebrides Takımadaları içinde yer alıyor. Ada üzerinde tarih öncesi dönemlere ait arkeolojik kalıntılar, Bronz Çağı’ndan kalma izler ve 20. yüzyılın başlarında inşa edilmiş Edward dönemine ait bir şato bulunuyor. Bu şato, İngiliz iş insanı George Buckley tarafından 1911’de yaptırıldı. Adanın bugünkü sahipleri Gully ailesi, 1946 yılında adayı satın aldı ve o tarihten bu yana doğaya zarar vermeden kullanmaya özen gösterdi.

Kandilli’de şehir içinde prestijli bir yaşam mı, yoksa İskoçya’da bir adada doğayla iç içe sessiz ve izole bir hayat mı? Bu karşılaştırma, Türkiye’deki gayrimenkul piyasasının geldiği noktayı sorgulattığı kadar, küresel ölçekte yatırımın yönünü yeniden düşünmeye sevk ediyor.

ekonomim.com'un yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de resmi olarak satışta görünen en pahalı ev ise Bodrum'da bulunuyor. Cennet Koyu’ndaki 750 metrekarelik deniz manzaralı, özel havuzlu villa 875 milyon TL'ye satışa çıkarıldı. Ayrıca İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy’deki orman manzaralı tripleks villa 275 milyon TL'ye, Çeşme Alaçatı’da taş mimarili, 1200 metrekarelik arsaya kurulu müstakil villa ise 215 milyon TL'ye satılıyor.