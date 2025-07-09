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Europower Enerji, BYD ile anlaşma imzaladı

Europower Enerji, BYD ile Master Supply Agreement anlaşması imzaladı.

Haber Merkezi
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Europower Enerji, BYD ile anlaşma imzaladı
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Europower Enerji, şebeke ölçekli enerji depolama sistemleri alanında dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından BYD ile Master Supply Agreement anlaşması imzaladı.

KAP'a bildirildi

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bu stratejik iş birliği kapsamında hem Türkiye'de hem Avrupa'da gerçekleştirilecek enerji depolama projelerinde, en yeni teknolojilerle üretimini sürdürdüğümüz AC anahtarlama ekipmanları, trafo ürünleri ve yerli olarak geliştirdiğimiz enerji yönetim sistemi (EMS) çözümleri entegre edilerek yüksek verimlilikte sistemler kurulacaktır.

BYD iş birliği ile, Türkiye pazarı için 1C çözümler, Avrupa pazarı için ise 0.5C – 5 MWh ve 2026 itibarıyla 0.5C – 8 MWh kapasiteli ürünlerle projeler hayata geçirilecektir.

BYD'nin global ölçekteki üretim gücü, ileri teknolojisi ve marka değeri ile Europower Enerji'nin yerli mühendislik kabiliyetleri ve entegre sistem çözümleri bir araya gelerek, enerji depolama sektöründe liderliği hedefleyen çalışmalarımızı hızlandırmış bulunuyoruz.

Kesintisiz enerjinin gerektiği her noktada, Europower Enerji olarak enerjinizi güvenle  depoluyor olacağız."

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