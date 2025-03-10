Reklam Kurulu’ndan ünlü deterjan markasına büyük ceza! Reklamdaki iddiaları doğrulanamadı

Reklam Kurulu, televizyonlarda yayımlanan "Ariel Hızlı Çözünme Dağ Esintisi" adlı toz deterjan reklamını mercek altına aldı. Reklamın içeriği ve iddialarıyla ilgili detaylı inceleme başlatıldığı bildirildi.

Reklam Kurulu'nun internet sayfasından yayımladığı karara göre, reklam incelemesinde şu tespitlere ulaşıldı:

'Ariel Hızlı Çözünme Dağ Esintisi' isimli toz deterjan ürününe ait reklam filminde, “Ariel ile 1 ölçeğe karşı 2 ölçek testi”, “Bakalım Ariel’in üstün performansı bütçenize nasıl destek olabilir?” “çamur lekesi”, “meyve suyu lekesi”, “çikolatalı puding lekesi”, “Hane tercihlerine göre en yakın rakiplerinin 2 ölçekle temizleyebildiğini, Ariel 1 ölçekle temizledi" ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir.

Tüketiciyi yanılttığı tespit edildi

Reklam filminde yer alan “Bakalım Ariel’in üstün performansı bütçenize nasıl destek olabilir?”, “Hane halki tercihlerine göre en yakın rakiplerin 2 ölçekle temizleyebildiğini, Ariel 1 ölçekle temizledi.” ifadeleri ve görsel anlatım ile söz konusu ürünün rakip ürünlere kıyasla daha az deterjan kullanarak bütçe tasarrufu sağladığı iddiasının ispatlanamadığı, reklam filminde yer verilen “...çikolatalı puding, meyve suyu (portakal ve üzüm suyu) ve çamur lekeleri...” nin ürüne ait bir ölçek deterjan ile tek yıkamada temizlendiği anlatısına rağmen söz konusu lekelere ilişkin yapılan testte kirletilmiş çarşafların sekiz kez yıkandığı, dolayısıyla testin gerçekleştirilme koşulu ve reklam filmindeki görsel anlatımın birbirini desteklemediği ve tüketicilerin bu hususta yanıltıldığı, Reklam filminde, “çamur lekesi”, “çikolatalı puding lekesi” ile yoğun bir şekilde kirletilen çarşafın reklam konusu ürüne ait bir ölçek deterjanla temizlendiği iddiasının sunulan bilgi ve belgeler ile ispatlanamadığı değerlendirilmiş olup, reklam veren Procter & Gamble Tüketim Malları Sanayi A.Ş. hakkında 2.210.000-TL idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir." denildi