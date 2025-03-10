“Suriye’de yaşanabilecekleri Bakan Fidan’a söylemiştik”

ADANA/EKONOMİ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Alevi Platformu Bileşenleri ve milletvekillerinin katılımıyla düzenlen toplantıda Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi. Son günlerde yaşanan katliamların bir an önce durdurulmasını isteyen Karalar, şöyle konuştu:

“Yaşananlar bir din, etnik köken, mezhep meselesi değil, bu insanlık meselesi. Hiçbir insanın, Allah’ın yarattığı bir başka insanı, hangi gerekçeyle olursa olsun öldürmesi, katletmesi kabul edilemez. Türkiye’nin genelinde ve Adana’da insanlarımız, rejimden kaçan Suriyelilerin tamamını kabul etti, evini verdi, paylaştı, kardeş gibi davrandı. İnsanlığın gereğidir bu. Suriye’de son günlerde yaşananlar dünyanın gözü önünde oluyor ve kimse ses çıkarmıyor. İsrail Filistin’i, Gazze’yi bombalayıp, çocukları, kadınları öldürdüğünde, insanları katlettiğinde defalarca konuştuk, kınadık. Biz sadece bir kesime yapılan katliamı, zulmü eleştirmiyoruz. Nerede insana yönelik bir katliam, zulüm varsa karşısındayız. Suriye’deki katliamlara dünyanın sessiz kalması kabul edilemez. Suriye’de savunmasız, silahsız sivil insanlar öldürülüyor. Biz yaşananları biz zümreye, mezhebe mal etmiyoruz, yaşananlara insanlık adına karşı çıkıyoruz. Biz dünyanın neresinde zulüm varsa karşı çıkıyoruz. Bosna’da yapılan katliamlara da Filistin’de gerçekleştirilen kıyıma da karşı çıktık, Suriye’deki zulme de karşı çıkıyoruz. 400 bin Suriyeliyi Adana’da hiçbir problem olmadan ağırladık, onlarla ilgili istihdam projeleri yaptık. Biz aynı insanlığın herkes tarafından uygulanmasını istiyoruz.”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da konunun bütün dünyayı ilgilendiren bir insanlık meselesi olduğunu belirtti. Burhanettin Bulut şöyle devam etti: “Ama bizi daha çok ilgilendiriyor. Özellikle Adana, Hatay ve Mersin üçgenindeki yaşayan vatandaşlarımızı düşündüğümüzde; Suriye’de akrabalarımız, arkadaşlarımız, komşularımız, hala birbirleriyle iletişim halinde olan dostlar var. Suriye’de 2011’den bu yana yaşananların ve son şekillenmenin emperyal güçlerce planlandığı ortada. Suriye’deki yönetim hayali bir düşman üretip masum insanları katlediyor. Bizim kendi iktidarımız da orada masum, sivil insanların öldürülmesine sessiz kalmamalı. Genel Başkanımız Adana’dan 3 milletvekilinin dahil olduğu bir heyet oluşturdu. Heyetin başında Grup Başkanvekilimiz ve ben varım. Heyetle birlikte bölgede olacağız ve bölge halkıyla görüşüp, yapılanların dünya ile kamuoyuyla paylaşılması için çalışma yapacağız.”

CHP Adana milletvekilleri Orhan Sümer, Ayhan Barut ve Bilal Bilici ise Suriye’de sivillere yönelik gerçekleştirilen kanlı saldırılarla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde yaptıkları ve yapacakları girişimlerle ilgili bilgi verdiler.