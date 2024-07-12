İTÜ Çekirdek girişimlerinin bugüne kadar aldığı yatırımlar 270 milyon doları aştı!

Türkiye’nin girişimcilik ve inovasyon üssü İTÜ ARI Teknokent’in öncülüğünde girişimcilerin yolculuğuna 2011 yılından bu yana ortak olan ‘Dünyanın en iyi üniversite kuluçka merkezi’ İTÜ Çekirdek, her yıl ortalama 500 startup’ı destekleyerek, Türkiye ekonomisi için milyonlarca dolarlık katma değer sağlıyor. 13 yılda 4.500 teknoloji girişimini yetiştirerek, 1.600’ünün şirketleşmesine katkı sağlayan İTÜ Çekirdek, girişimlerin 11.000 kişiye istihdam yaratmalarına ve 270 milyon doları aşkın yatırım almalarına destek olmasıyla başarısını kanıtlıyor. Bunlara bir yenisini ekleyen 40 İTÜ Çekirdek girişimi, Aralık ayında gerçekleşen Big Bang 2023’den bu yana 71 milyon dolar yatırım aldı. Yatırım alan girişimcilerden 25’i pre-seed yatırımlarına kavuşurken, 10’u ise seed yatırımlarını duyurdu. Geri kalan girişimlerden 4’ü post-seed ve 1’i de Seri B yatırımı aldı.

Ayrıca, İTÜ Çekirdek son üç yıldır sadece yerel girişimleri değil; ITU Seed adıyla uluslararası girişimleri de destekliyor.

Uluslararası girişimlere sunduğu imkân ve hizmetlerinin yanı sıra bu girişimlerin İstanbul üzerinden globale açılmaları için de rehberlik ediyor. ITU Seed’e, bugüne dek 80’den fazla ülkeden 900 girişim başvurdu ve 87 girişim programa kabul edildi.

Yatırım alan girişimlerin yüzde 85’ini yazılım girişimcileri oluşturuyor

Etki Yaratan Kuluçka Merkezi olmanın sorumluluğuyla girişimcilik ekosistemini desteklemeye devam eden İTÜ Çekirdek’teki girişimlerin hem Türkiye’den hem de dünyanın farklı ülkelerden yatırım aldığını belirten İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, “Bu yıl TÜBİTAK’ın BİGG programını ödülünü hibeden yatırıma çevirmesi ile yatırım ekosisteminde BİGG girişimcileri kendini gösterdi. Girişimcilerimizden 20 tanesi yatırımlarını TÜBİTAK BİGG Fonu’ndan alırken iki tanesi Kitlesel Fonlama ile yatırımlarım turunu tamamladı. Geri kalan 18 girişimden 2 tanesi CVC, 2 tanesi kurumsal ve diğer 14 tanesi ise VC ve Melek Yatırımcılardan yatırımlarını aldılar. Yatırım alan girişimlerimizden yüzde 85’ini ise yazılım girişimcileri oluşturuyor. Yatırım alan girişimlerimizden 9 tanesi sağlık teknolojileri & yaşam bilimleri, 6 tanesi enerji sektörü, 5 tanesi otomotiv teknolojileri ve 5 tanesi eğitim sektörü odaklılar. Geri kalan 15 girişimimiz ağırlıklı olarak fintek, insurtech, cleantech, gıda teknolojileri ve e-ticaret alanlarında çalışmalarına devam ediyor. İTÜ ARI Teknokent’in kapısından giren yerel ve global tüm girişimcilerin her adımında yanında olma misyonumuz doğrultusunda, kendimizi ekosistem yapıcı olarak tanımlarken İTÜ Çekirdek’te her girişimciye kapılarımızı ardına kadar açıyor, başarıları daha ileriye birlikte taşıyoruz.’’ dedi.

2024 yılının yarısında yatırım alan 40 İTÜ Çekirdek girişimi ve yatırım tutarları şu şekilde:

•Intenseye: Fabrikalarda ve depolarda kaza ve yaralanma riskini düşüren bir yapay zekâ platformudur. En son aldığı yatırım tutarı $64.000.000.

•Lumnion: Sigorta Fiyatlaması üzerine GLM ve diğer algoritmalarla çalışan modelleme, davranışsal fiyatlama optimizasyon platformu. En son aldığı yatırım tutarı $1.000.000.

•Winfluencer: Influencer’lar ve e-ticaret sitelerini gelir ortaklığı modeli ile buluşturan, tam otomatize bir pazaryeri olan Winfluencer, marka Influencer iş birliğine yeni nesil teknolojik çözüm getiren bir uygulamadır. En son aldığı yatırım tutarı ₺10.000.000.

•Plantero: Hayvansal gıdalara alternatif bitki bazlı protein ve konsantreler. En son aldığı yatırım tutarı ₺4.450.000.

•Red Jacket: Fizik tedavi alanında VR ile oyunlaştırma. En son aldığı yatırım tutarı ₺900.000

•Elaves: 0-3 yaş arası çocukların ikinci dil edinimini destekleyen ekransız akıllı oyuncaklar ve dil edinim sürecine aileleri de dahil eden ve oyuncak yönetimini sağlayan ebeveyn mobil uygulamasını içerir. En son aldığı yatırım tutarı ₺900.000.

•Lingify: Yapay zekâ ile afazi terapisi destekleyici uygulamalar. En son aldığı yatırım tutarı ₺900.000

•Nexustech: GNSS alıcıları için karıştırma ve aldatma önleyici cihazı. En son aldığı yatırım tutarı ₺900.000.

•Cyberware Secure Gateway: Otomotiv karayolu taşıtlarında araç seviyesinde merkezi siber güvenlik çözümleri sunarak siber saldırıların tespit ve eleminasyonunu sağlayan bir donanım ve yazılım sistemidir. En son aldığı yatırım tutarı ₺900.000.

•Bita Enerji: Enerji dağıtım hatlarında bakım sürelerinin ve enerji kesintilerinin yapay zekâ tabanlı iyileştirilmesini sağlar. En son aldığı yatırım tutarı ₺900.000.

•Pina Minds: Otonom Öğrenmeli Robot. En son aldığı yatırım tutarı ₺900.000.

•ARTER: Enkaz altı canlı tespiti için uwb radar tabanlı arama tespit cihazı. En son aldığı yatırım tutarı ₺900.000.

•Tekno Sürüm: Yapay aeka destekli sürü yönetim platformudur. En son aldığı yatırım tutarı ₺900.000.

•İletmen: Mikro teslimat çözümüdür. Restoranlardan başlayarak belli çaptaki dağıtım işini geliştirdiğimiz yazılım ile optimize şekilde yapmaktadır. En son aldığı yatırım tutarı $850.000.

•Plastic Move: Türkiye'de 1 yılda çöpe giden 5 milyar atık ekmekten doğada 3 ayda kaybolabilen biyoplastik hammaddesi üretir. En son aldığı yatırım tutarı gizlidir.

•Exar: AR, VR ve XR teknolojilerini kullanarak sanal fabrika turlarından 3D konfigüratörlere kadar çeşitli sektörlere çözümler sunan ve yapay zekâ, IoT ve bulut sistemleri gibi teknolojileri entegre ederek firmalara geleceğe yönelik 360 derece çözümler sunan bir şirkettir. En son aldığı yatırım tutarı gizlidir.

•Pubinno: Fıçı bira servisindeki kalite standartizasyonunu sağlayan ve zaiyatı engelleyerek %20 verimlilik arttıran akıllı bira musluğu. En son aldığı yatırım tutarı gizlidir.

•Pickies: Lokal kafe ve restoranlarda take-away siparişinizi online olarak önden oluşturup, sıra beklemeden siparişinizi teslim almanızı sağlayan ve bunu sosyalleşmeyle birleştiren bir pazaryeri uygulamasıdır. En son aldığı yatırım tutarı gizlidir.

•eGaranti: Tüketicilerin garanti süreçlerini tek panelden kontrol etmeleri için, firmalara bulut tabanlı çözümler sunan bir web uygulamasıdır. En son aldığı yatırım tutarı ₺18.265.700.

•CoolREG: Isıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacını tek cihazda sağlayabilen yüksek performanslı elektrik üretimi yapabilen ısı pompası teknolojisidir. En son aldığı yatırım tutarı ₺7.225.000.

•Postuby: ‘’Sosyal medyada ne paylaşsam?" problemini ortadan kaldıran yapay zekâ destekli pratik bir sosyal medya içerik yönetim platformudur. En son aldığı yatırım tutarı gizlidir.

•Arventek: Geliştirdiği bulut tabanlı RemoteSite platformu, dronlar tarafından çekilen görüntülerden şantiyenin yüksek doğrulukta 4 boyutlu dijital ikizini oluşturur, yapay zekâ ile drone verilerini anlamlandırarak şantiyelerde zorlu takip operasyonlarının daha hızlı ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlar. En son aldığı yatırım tutarı gizlidir.

•Copetract: Sözleşmeleri kolay bir şekilde akıllı sözleşmeye dönüştürürek dijitalleştiren platformdur. En son aldığı yatırım tutarı gizlidir.

•Sensemore: Dünya'nın en küçük ve kolay kullanımlı titreşim sensörü üretimini yapar. En son aldığı yatırım tutarı gizlidir.

•Rumitech: Güneşten ve rüzgârdan elde ettiği enerjiyi, sürdürülebilir yaşam kaynağına dönüştüren, kendi kendine yetebilen akıllı direk çözümleri üretmektedir. En son aldığı yatırım tutarı $250.000.

•Harcy: Tekstil atıklarından bina cephelerinde kullanılmak üzere ısı yalıtım malzemesi geliştirmektedir. En son aldığı yatırım tutarı $350.000.

•WordBaze: WordBaze, kullanıcılara daha özgür ve kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sunan içerik sağlayıcısıdır. En son aldığı yatırım tutar ₺900.000.

•SOWEC: Dalga enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren bir enerji sistemi teknolojisidir. Sahip olduğu inovatif ürün ile uygun bir kıyı şeridi üzerinde kurulum gerçekleştirerek dalganın sahip olduğu potansiyel enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. En son aldığı yatırım tutarı ₺900.000.

•Asemli: Özel çocukların hem eğitim merkezlerinde hem de evlerinde eğitim döngüsü içinde tutan eğlenirken öğreten bir yazılımdır. En son aldığı yatırım tutarı ₺900.000.

•Hummingdrone: Tarım ve enerji sektörlerine yönelik yapay zekâ odaklı havadan görüntüleme, haritalama, analiz ve otonom drone çözümleri sunar. En son aldığı yatırım tutarı gizlidir.

•Clypp: İşyerleri için video kayıtları ve ekran görüntüleriyle desteklenen görselleştirilmiş süreç dokümantasyonu yapmayı sağlar. En son aldığı yatırım tutarı €1.000.000.