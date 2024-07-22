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İzmir’de maden sahası ihale edilecek

İzmir’de ikinci grup küçük alan maden sahası, mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında ihale edilecek.

Haber Merkezi
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İzmir’de maden sahası ihale edilecek
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nüm (MAPEG) maden sahası ihalesine ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İzmir’de 2. grup küçük alan maden sahası, mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında ihale edilecek.

İhale edilecek sahalara ilişkin bilgiler, en az 15 gün önceden MAPEG'in internet adresinde duyurulacak.

Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte 09.00-09.30 saatlerinde MAPEG Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'nda ihale komisyonuna doğrudan yapılacak.