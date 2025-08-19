Jackson Hole, altını konfor alanından çıkarabilir

Altın haftaya yukarı yönlü başladı ancak yatırımcıların gözü asıl olarak Fed Başkanı Jerome Powell’ın Cuma günü Jackson Hole’da yapacağı konuşmada. Küresel piyasaların her yıl mercek altına aldığı bu toplantıda Powell’ın vereceği mesajların altın başta olmak üzere dolar ve tahvil piyasaları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

3.310 dolarlık kritik desteğin üzerinde

Piyasalar, Powell’ın Jackson Hole konuşmasında şahin mi yoksa güvercin mi bir ton kullanacağını görmek istiyor. Altın geçtiğimiz haftayı yüzde 1,8 düşüşle 3.335 dolardan kapatırken, 3.310,48 dolarlık kritik destek seviyesinin üzerinde tutunmayı başardı. Analistlere göre bu seviye korunabildiği sürece yukarı yönlü beklenti masada kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD Üretici Fiyat Endeksi’nin aylık bazda yüzde 0,9 artarak son üç yılın en sert yükselişini kaydetmesi, Fed’e ilişkin beklentileri değiştirdi. Piyasa bir süreliğine Eylül ayında 50 baz puanlık bir faiz indirimi ihtimalini fiyatlasa da, verilerin ardından bu beklenti zayıfladı. CME FedWatch Tool’a göre piyasalar halen eylülde 25 baz puanlık bir indirimi yüzde 90’ın üzerinde olasılıkla bekliyor. Ancak daha agresif bir gevşeme olasılığı artık gündemden düşmüş durumda. Bu tablo altını yukarı itmeye yetmedi, fakat kritik destek seviyesini de korudu.

“Katalizör Powell olacak”

Uzmanlar, altının önümüzdeki günlerde Powell’ın söylemlerine bağlı olarak 3.439–3.451 dolar bandına doğru yükseliş ivmesi yakalayabileceğini, ya da 3.310’un altına sarkarak 3.268 ve 3.244 dolarlara gerileyebileceğini belirtiyor. FXEmpire analistlerine göre, altın, kritik eşikte bekliyor. 3.310 doların üzerindeki tutunma alıcıların elini güçlü tutuyor ancak yeni zirve denemesi için net bir katalizör gerekli. Powell’ın vereceği sinyal bu katalizör olabilir. Uzmanlara göre, altın piyasası bir süredir içinde bulunduğu konfor alanından çıkabilir.

ANZ ve UBS uzun vadeli yükseliş öngörüyorlar. ANZ ekonomistleri, “2025’in ikinci yarısındaki ekonomik ve jeopolitik riskler altın talebini destekliyor; yükseliş trendi güçlü kalabilir” diyor. UBS stratejistleri de “Altın, artan üretim maliyetleri ve sınırlı arz öngörüleriyle güçlü bir yatırım aracı olarak kalacak; orta vadede yeni zirveler görebilir” yorumunu yapıyor.

Dolar ve tahvil piyasası da beklemede

ABD dolar endeksi hafta sonuna doğru gerilerken, bu zayıflık altına kısa vadeli sıçrama alanı açtı. Ancak tahvil getirilerinin sabit kalması fiyat hareketini sınırladı. ETF girişleri ve fiziksel talepteki zayıflık da altının momentumu artırmasını engelledi. Yatırımcılar bu nedenle Jackson Hole öncesinde büyük ölçüde kenarda beklemeyi tercih ediyor. Powell’ın söylemlerinin yön tayin edici olacağı konusunda piyasada geniş bir mutabakat var.

Powell’ın karşısındaki üç soru

1- Enflasyon ve tarifeler: Artan gümrük vergilerinin fi yatlara etkisi Fed’in izleyeceği patika açısından kritik olacak. Ayrıca güçlü ÜFE Verisi: Fed’in agresif politika ihtimalini azaltarak altına yön veren faktör oldu.

2- İş gücü piyasası: Son veriler iş gücü piyasasının düşündüğünden zayıf olabileceğine işaret ediyor.

3- Eylül toplantısı: Fed’in bağımsızlığı ve faiz indiriminin boyutu, Powell’ın vereceği sinyallerin merkezinde olacak.