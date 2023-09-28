 “Kahverengi Kokarca ile top yekûn mücadele etmeliyiz”

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Cem Şenocak, son günlerde popülasyonu artan kahverengi kokarca ile topyekûn bir mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Bunu bir pandemi gibi görmeliyiz. Hep birlikte pandemi de olduğu gibi mücadele etmemiz lazım” dedi.

Böceğin sahil kesimlerde ağırlıklı olarak görüldüğünü belirten Şenocak, “Bu böcek önce bir bölgeyi, sonra genişleyerek tüm Türkiye’yi tarım alanlarının tamamını tehdit ediyor. Özellikle Ordu’da fındıkta bu son dönemde aşırı görülüyor. Bu sezon ağırlıklı olarak Fatsa ve Perşembe’nin belirli bölgelerinde çok büyük zarar verdi. Bu sene bahçede üretimiz fındık iyi görülürken son anda kayboldu şeklinde bilgiler verdi. Bunun sebebi ilaç eksikliği ve diğer haşerelerin yanı sıra kahverengi kokarca çok büyük zarar verdi. Tüm tarım ürünlerinde bu böcek çok hızlı bir şekilde yok etmeye başladı. Bu yüzden çok tehlikeli bir böcek.” diye konuştu.

Görüldüğü yerde imha edilmeli

Şenocak, böceğin görüldüğü yerde imha edilmesi gerektiğini de kaydederek, “Bunun tabi çözüm yolları var. Nedir bu çözüm yolları? Başta Tarım İl Müdürlükleri, Ziraat Odaları, İhracatçı Birlikleri, köy muhtarları, imamlar, belediyelerimiz hep birlikte bir yöntem ile çalışmamız lazım ve bu yöntemi geliştirmemiz lazım. Şu anda bu böcek sahil bölgelerinde görülüyor. Kışlak için bunlar evlerde, ahırlarda, tüllerde, perdelerde görülüyor. Öncelikle gördüğümüz yerlerde bunu imha etmeliyiz. İkincisi de mayıs, haziran, temmuz aylarında muhakkak ilaçlamaların çok iyi yapılması gerekiyor. Ayrıca samuray olarak geliştirilen arı ile biyolojik mücadele için doğaya salımlar yapılıyor. Fakat burada da şu anda bu üreyen böceğe karşı ürettiğimiz samuray yeterli değil. Onun için çok hızlı bir şekilde samuray arısını da geliştirmemiz lazım. Hep birlikte COVID-19’da olduğu gibi mücadele etmemiz lazım.” ifadelerinde bulundu.