Ünlü iş insanı Adnan Polat’ın babası İbrahim Polat hayatını kaybetti

Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat hayatını kaybetti.

Polat Holding'in kurucusu olan 93 yaşındaki İbrahim Polat'ın vefatıyla ilgili olarak, Galatasaray Kulübü'nden başsağlığı mesajı yayınlandı: "Kulübümüzün eski başkanlarından Adnan Polat’ın babası İbrahim Polat’ın vefat ettiği haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhumun cenazesi, 28 Temmuz 2024 Pazar günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı Aile Kabristanlığı’na defnedilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet, Polat ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.

İbrahim Polat kimdir?

1955 yılında açtığı müteahhitlik firması ile Türkiye’nin en köklü işletmelerinden birinin temelini atan Sayın İbrahim Polat, 1931 yılında Erzurum Aşkale’de doğdu.

Genç yaşta müteahhitliğe başlayarak ilk firmasını kurmuş ve İstanbul’da çok sayıda seçkin binaya imza attı. 1972’de İzmir’de Ege Seramik Fabrikalarını kurarak başladığı sanayi sektöründeki girişimlerine daha sonra seramik sağlık gereçleri, madencilik ve enerji alanlarını da katan Polat, 1993 yılında İstanbul Polat Renaissance Hotel ile turizm sektörüne de giriş yaptı.