Türkiye’nin ABD ve Avrupa’daki etkinliği, TOBB’un yeni merkezleriyle artacak

TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Volkan Palaz, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MTSO) düzenlediği toplantıda, iş dünyasının ABD’ye açılmasını kolaylaştıracak stratejik bir proje olan TOBB Chicago Ticaret Merkezi’ni tanıttı. Amerika gibi bilinmeyen coğrafyalarda Türk firmalarının başarı yakalaması ve bu coğrafyaların Türkiye’ye yakınlaştırılmasını hedeflediklerinden bahseden Palaz, merkezde yapılacak yatırımların Ticaret Bakanlığı’nca desteklendiğini anımsattı. Kendilerini bir ‘hizmet organizasyonu’ olarak tanımladıklarını dile getiren Palaz, “Üyelerimize ofis, depolama alanı, showroom imkânı sunuyor, depolarda her türlü elleçleme hizmeti veriyoruz. Kapıdan kapıya lojistik hizmeti sağlıyor, talep halinde firma adına pazar araştırmasından fuar katılımlarına, müşteri görüşmelerinden personel bulunmasına kadar her alanda destek veriyoruz” diye konuştu.



Amerikalı firmaların güven duygusu pekişiyor

Amerika’da doğru mevzuatlar ve partner eşleşmeleriyle isabetli adımlar atılmasına olanak sunduklarının altını çizen Palaz, “Bu hizmetlerin kar amacı güdülmediğinden uygun maliyetlerle sunulması, pazarda rekabetçi yapıyı güçlendiriyor. Amerikalı firmalar, TOBB ve Ticaret Bakanlığı’nın içinde olduğu bir güçlü organizasyonda yer alan şirketlere güven duyuyor. Merkezde oluşan Türk ihracat ekosistemiyle güçlü sinerjiler oluşturulup, önemli başarılara imza atılıyor. Önümüzdeki süreçte Amerika’da farklı iki noktada daha benzer bir organizasyon inşa etmeyi hedefliyoruz. Avrupa’da da iki farklı ülkeyi planlarımız arasına aldık” ifadelerini kullandı.



“ABD pazarı Mersin için yeni fırsatlar sunuyor”

MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır ise ABD’nin ikinci Trump dönemine küresel anlamda ses getiren radikal kararlarla başladığına işaret etti. Gümrük vergileri ve tarifelerle ticaret savaşlarının gündeme geldiğini kaydeden Çakır, şöyle konuştu: “Bu durumun her ülke için olumlu veya olumsuz yanları olacaktır ama bir gerçek var ki Amerika’yla dış ticaretimiz artıyor ve tek taraflı değil. Bizim de ihracatımız artıyor. Yeni yönetimle üretim odaklı bir Amerika planlanıyor. Bu durum üreten, dinamik bir ülke olan Türkiye ve üreten bir kent olan Mersin için yeni fırsatlar doğuracaktır. Türkiye’nin, ABD’nin ticaret kısıtları getirdiği ülkelerin yerini alabilecek potansiyeli bulunuyor. Tek eksiğimiz, diğer pazarlar kadar bilmediğimiz ABD pazarında yer alabilmek, ticaret, lojistik ve yasal mevzuat sorunlarını aşabilmek. Bu noktada TOBB Chicago Ticaret Merkezi’ni önemsiyoruz.”