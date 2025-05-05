İhracatçının gözü Irak ile yapılacak zirvede

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Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülkelerden birisi olan Irak’a ihracattaki engellerin ortadan kaldırılmasının ihracat hedeflerine ulaşılması bakımından büyük önem taşıdığını söyledi. Sorunun çözümü için yetkili makamlarla görüşmelere devam ettiklerini belirten Kadooğlu, “2 Mayıs’ta Diyarbakır’a gelen Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat’la bir araya gelerek ihracatçılarımızın sorunlarını bir kez daha görüştük. Sayın Bakanımız konunun takipçisi olduklarını, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da yaşanan sıkıntılar konusunda bilgilendirildiğini söyledi. Sayın Bakanımıza ilettiğimiz konuların takibi ve çözümü açısından gösterdikleri ilgi ve çabadan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“72 Saat Kuralı ihracatçıyı zora soktu”

Komşu ülke Irak’a ihracatta yaşanan sorunların Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin Ankara ziyareti sırasında ele alınmasını beklediklerini ifade eden Kadooğlu şöyle devam etti:

“Irak merkezi hükümeti bir süre önce, gümrüklerde yeni düzenlemelere gitti. Irak’a giriş yapan ve nihai varış noktası Güney Irak olan ürünlerin, sınır geçişinden itibaren en geç 72 saat içerisinde yeni bir manifesto düzenlenerek Güney’e ulaştırılması zorunlu hale geldi. Ayrıca daha önce taşıt başına tek bir manifesto yeterli olurken, artık Kuzey Irak’ta farklı araçlara yüklenen her taşıt ve hatta her mal kalemi için ayrı manifesto düzenlenmesi zorunlu. Irak’ın iç gümrük prosedürlerinden kaynaklanan bu değişiklikler ihracatı sekteye uğratmaya başladı. Oysa ihracatçılarımızın ticari düzeni, Kuzey Irak’taki depolama ve dağıtım merkezleri üzerine inşa edilmiştir. Bu nedenle söz konusu uygulama mevcut sistemle bağdaşmamakta; ciddi operasyonel aksamalara ve maddi kayıplara yol açmaktadır.”

“İhracatçı müjde bekliyor”

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin Ankara ziyaretini ihracatta yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması açısından önemli bir fırsat olarak gördüklerini belirten Kadooğlu sözlerini şöyle tamamladı:

“İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, yeni uygulanmaya başlanan 72 Saat Kuralı başta olmak üzere, ihracatımızı sekteye uğratan yeni düzenlemelerin masaya yatırılmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sorunun çözümü için gerekli adımları atacağına ve ihracatçılarımıza önemli müjdeler vereceğine inanıyoruz.”