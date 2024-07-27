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KKM’de azalış nasıl bir sorun ortaya çıkaracak?

TEPAV Makroekonomi Çalışmaları Programı Direktörü Dr. Ali Çufadar, KKM, rezerv ve kurlarda ortaya çıkacak sorunu yazdı.

Şeyda Uyanık
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KKM’de azalış nasıl bir sorun ortaya çıkaracak?
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Kur Korumalı Mevduatta azalış sürerken, son dönemde yeniden hızlanan KKM çıkışlarında TL’ye dönüşlerin bir süre sonra yaratacağı soruna TEPAV Makroekonomi Çalışmaları Programı Direktörü Dr. Ali Çufadar dikkat çekti.

KKM’den çıkışlar 2023 ortasından bu yana sürüyor.

Çufadar, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, KKM'deki 83 milyar dolarlık azalmayı gösterdiği grafikle azalışın nedenleri içinde de vergi avantajının kalkması, faiz avantajının azaltılmasına dikkat çekti.

KKM azalışının TL mevduata kaydığını ifade eden Çufadar, “Döviz arzının iyi olduğu yaz aylarında, önemli ölçüde tasfiye arzulanıyor; sağlıklı” olarak değerlendirdi ancak ekledi:

“Ama, artık bir sorun ortaya çıkacak!”

"Kemik" dövizciler yabancı paraya dönecek

Çufadar, yabancı para mevduatın olduğu ve KKM’nin eklendiği toplam YP mevduatın da grafiğini paylaştığı sonraki değerlendirmesinde de “Şimdiye kadarki KKM'ciler TL'ye döndü; TL'ye mesafeli değildi. Artık, "kemik" dövizci tayfaya geliyoruz; ağırlıklı YP'ye dönebilirler” dedi.

TEPAV Direktörü, bu durumu, yabancı para mevduatın artacağı olarak değerlendirerek, TCMB’nin rezerv artırmak yerine; dövize dönenlere izin vermesi gerektiğini, aksi halde “Kur baskısı oluşabileceğini” ekledi.

Dr. Ali Çufadar, değerlendirmesine şu şekilde devam etti:

"TCMB, 4 ayda; Net 91 milyar dolar döviz aldı. Kur baskısı oluşmadı. Artık; o coşkulu net rezerv artışı dönemi durmalı! "Kemik dövizci" KKM'cinin dövizi verilmeli. Kur baskısı oluşmamalı. KKM'cinin kısmen dövize dönmesi; ileride çok işe yarar...”

"Faiz yetersiz olduğu için değil, olması gerektiği için"

Çufadar, son olarak faize de değinerek döviz mevduatlarda görülecek olası artışa da dikkat çekti:

“Kısaca; neden döviz mevduat artabilir? Şu 1 yazan yeşil grafik; uzun dönemli döviz mevduat eğilimi. Turuncu KKM'li azaldıkça; artık yeşile, 1’e doğru hareket edebilir; makul. Bu faizin yetersizliğinden değil; olması gerektiği için olacak. Şimdiden yazayım; eksik yorumlar yapılmasın.”

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