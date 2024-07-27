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TCMB’nin eski Başkan Yardımcısı faiz indirimi için uyardı

TCMB’nin faiz indirimi piyasalarda ana gündem olurken, TCMB Başkan Yardımcısı Akçay’ın açıklamalarına eski Başkan Yardımcısı İbrahim Turhan’dan destek ve uyarı geldi.

Haber Merkezi
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TCMB’nin eski Başkan Yardımcısı faiz indirimi için uyardı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz indirimleri piyasalarda fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, faiz indiriminin gündemlerinde olmadığına yönelik açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

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Eski Başkan Yardımcısı'ndan hem destek hem uyarı

Akçay’ın açıklamaları ekonomistlerin dikkatini çekerken, TCMB’nin eski başkan yardımcılarından Prof. Dr. İbrahim Turhan da sosyal medya hesabından açıklamaları değerlendirdi.

Turhan, günler önce yaptığı değerlendirmede, yapılacak faiz indiriminin “Eylül” ayında ve “yıl sonuna dek 1000 baz puan” olmasının parasal sıkılıkta sorun olmayacağı açıklamasıyla ilgi çekmişti.

Prof. Dr. İbrahim Turhan, Akçay’ın açıklamalarına da destek vererek, “kitabın ortasında konuştuğunu” söylerken, uyarıda da bulundu. Hem faiz indirimi hem de faiz artırımlarına yönelik “too little, too late (çok küçük, çok geç)” kuralının işleyeceği konusunda uyarıda bulunan Turhan’ın değerlendirmesi şu şekilde oldu:

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