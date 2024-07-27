TCMB’nin eski Başkan Yardımcısı faiz indirimi için uyardı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz indirimleri piyasalarda fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, faiz indiriminin gündemlerinde olmadığına yönelik açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

Eski Başkan Yardımcısı'ndan hem destek hem uyarı

Akçay’ın açıklamaları ekonomistlerin dikkatini çekerken, TCMB’nin eski başkan yardımcılarından Prof. Dr. İbrahim Turhan da sosyal medya hesabından açıklamaları değerlendirdi.

Turhan, günler önce yaptığı değerlendirmede, yapılacak faiz indiriminin “Eylül” ayında ve “yıl sonuna dek 1000 baz puan” olmasının parasal sıkılıkta sorun olmayacağı açıklamasıyla ilgi çekmişti.

Mevcut koşullar altında, @Merkez_Bankasi ilk faiz indirimini Eylül’deki PPK toplantısında yapabilir.

Yılın sonuna kadar dört toplantıda toplam 1000 bps indirim yapılması durumunda bile fiyat istikrarını sağlayacak parasal sıkılık korunmuş olur. https://t.co/afZRSb8DLH — Ibrahim M. Turhan (@ibrahimmturhan2) July 25, 2024

Prof. Dr. İbrahim Turhan, Akçay’ın açıklamalarına da destek vererek, “kitabın ortasında konuştuğunu” söylerken, uyarıda da bulundu. Hem faiz indirimi hem de faiz artırımlarına yönelik “too little, too late (çok küçük, çok geç)” kuralının işleyeceği konusunda uyarıda bulunan Turhan’ın değerlendirmesi şu şekilde oldu: