Kakao fırtınası tersine döndü

Evrim Küçük

Kakao piyasasında iki yıllık ralli, arz bolluğu ve düşen talebin gölgesinde tersine döndü. New York Borsası’nda işlem gören kakao vadeli kontratları 5800 dolar/ton seviyesine kadar gerileyerek 20 ayın dibini gördü. Fiyatlar yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 48 düşüşle ciddi bir düzeltme yaşadı. Özellikle son 1 ayda yüzde 14,3’lük hızlı geri çekilme ile Şubat 2024’ten bu yana en düşük seviyeye indi. Londra kakao kontratlarında da son 1 yılda yüzde 26 kayıp yaşanarak ton başına 4.100 sterline geriledi.

Kakao işleme miktarı düştü

Asya’da 3. çeyrekte kakao işleme miktarı yıllık yüzde 17 azalarak 183.413 tona geriledi. Avrupa’da ise yüzde 4,8 düşüşle 337.353 ton olarak açıklandı. Kuzey Amerika’da çikolatalı şekerleme satışları da yüzde 21’in üzerinde azaldı. Bu durum, zayıf küresel talebin fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu gösteriyor.

Batı Afrika’da olumlu hava koşulları

Arz tarafında Fildişi Sahili ve Gana’daki olumlu hava koşulları ve artan teslimatlar, 2024/25 sezonunda güçlü bir hasat beklentisini destekliyor. Bloomberg’e göre 2025/26 sezonunda küresel kakao piyasasında 186 bin tonluk bir fazla oluşabilir. Uluslararası Kakao Örgütü (ICCO) 2024/25 için yüzde 7,8 üretim artışı öngörüyor. Bu gelişmeler, kısa vadede fiyatların baskı altında kalabileceğine işaret ediyor.

Piyasa ipucu: Bu ülkelere bakın