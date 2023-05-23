Kamu borç yapılandırma başvuru süresi uzatılıyor

ANKARA (EKONOMİ) – Kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasına imkan sağlanan 7440 sayılı kanuna ilişkin başvuru süresinin 30 Haziran’a kadar uzatılacağı belirtildi. Kanunda, Cumhurbaşkanı’nın başvuru ve ilk taksit ödemelerini 1 ay uzatma yetkisi bulunuyor. Kanun, 31 Aralık 2022 günü ve öncesindeki borçları kapsıyor. Halen devam eden başvuru sürecinde şimdiye kadar 3 milyon 279 bin mükellefin, 180 milyar TL'lik borç için başvuru yaptığı kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre kanunda 31 Mayıs itibariyle sona erecek başvuru süresi Cumhurbaşkanı kararıyla bir ay uzatılacak. Kanun vergi, sosyal güvenlik, harç vb. ödemeler ile cezalar yanında, kesinleşmemiş ve dava aşamasındaki kamu borçları, inceleme ve tarhiyat aşamasındaki vergileri de kapsıyor. Ayrıca kanunla matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi (kasa affı) imkanı da sağlanıyor.