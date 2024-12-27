Kapalıçarşı’da eski dolar krizi: 100 dolar 98 dolara bozuluyor
Kapalıçarşı’da sahte dolar sorunu giderek derinleşiyor. Eski tip 100 dolarlık banknotlar için döviz büroları komisyon keserken, bankalar bu paraları işlemeye kabul etmiyor. Vatandaş ve esnaf, 100 dolarlık banknotların 98 dolara bozulduğu bu durumun çözülmesini bekliyor.
Kapalıçarşı’da sahte dolar sorununun etkileri sürerken, eski tip 100 dolarlık banknotların bozdurulmasında ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Döviz büroları ve bankalar, bu banknotları kabul etmekte çekimser davranıyor. Bu durum, fırsatçılara alan açarak mağduriyetleri artırıyor.
Bazı döviz bürolarının eski 100 dolarları bozdurmak için her 100 dolar üzerinden 2 dolar kesinti yaptığı iddia ediliyor. Esnaf, Kapalıçarşı çevresindeki birçok banka şubesinin de bu banknotları kabul etmediğini ifade ediyor.
Yüzde 2 kesintiyle değiştiriliyor
NTV'nin haberine göre, Kapalıçarşı’daki üç döviz bürosu eski 100 dolarları almadıklarını belirtirken, bir büro ise “Eksik fiyatla bozuyoruz” dedi. Dövizci, eski banknotlar için neden komisyon kesildiğini şu sözlerle açıkladı:
“Bankalar bu paraları kabul etmiyor. Biz bu eski 100 dolarlık banknotları yurt dışına çıkarıp değiştiriyoruz. Bunun bir maliyeti var. Piyasada bu banknotlar genelde yüzde 2 kesintiyle değiştiriliyor.”
Çarşı esnafı zor durumda
Kapalıçarşı esnafı, sahte dolar krizi nedeniyle hem alışverişte hem de döviz işlemlerinde zorluk yaşadıklarını belirtiyor. Vatandaşlar ise dövizlerini bozdurmak için ek kesinti ödemek zorunda kalmaktan şikayetçi.
Bu durum, sahte dolar krizinin sadece finansal sistemde değil, günlük ticarette de ciddi sıkıntılara yol açtığını bir kez daha ortaya koyuyor.