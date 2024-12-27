Kapalıçarşı’da eski dolar krizi: 100 dolar 98 dolara bozuluyor

Kapalıçarşı’da sahte dolar sorununun etkileri sürerken, eski tip 100 dolarlık banknotların bozdurulmasında ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Döviz büroları ve bankalar, bu banknotları kabul etmekte çekimser davranıyor. Bu durum, fırsatçılara alan açarak mağduriyetleri artırıyor.

Bazı döviz bürolarının eski 100 dolarları bozdurmak için her 100 dolar üzerinden 2 dolar kesinti yaptığı iddia ediliyor. Esnaf, Kapalıçarşı çevresindeki birçok banka şubesinin de bu banknotları kabul etmediğini ifade ediyor.

Yüzde 2 kesintiyle değiştiriliyor

NTV'nin haberine göre, Kapalıçarşı’daki üç döviz bürosu eski 100 dolarları almadıklarını belirtirken, bir büro ise “Eksik fiyatla bozuyoruz” dedi. Dövizci, eski banknotlar için neden komisyon kesildiğini şu sözlerle açıkladı:

“Bankalar bu paraları kabul etmiyor. Biz bu eski 100 dolarlık banknotları yurt dışına çıkarıp değiştiriyoruz. Bunun bir maliyeti var. Piyasada bu banknotlar genelde yüzde 2 kesintiyle değiştiriliyor.”

Çarşı esnafı zor durumda

Kapalıçarşı esnafı, sahte dolar krizi nedeniyle hem alışverişte hem de döviz işlemlerinde zorluk yaşadıklarını belirtiyor. Vatandaşlar ise dövizlerini bozdurmak için ek kesinti ödemek zorunda kalmaktan şikayetçi.

Bu durum, sahte dolar krizinin sadece finansal sistemde değil, günlük ticarette de ciddi sıkıntılara yol açtığını bir kez daha ortaya koyuyor.