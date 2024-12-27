Demir cevheri, Çin talebindeki düşüşle 2. haftada da düşüşe yöneldi

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri, TSİ 05.38'de yüzde 1,79 düşüşle 766 yuan/tona (104,95 dolar) geriledi.

Singapur Borsası'ndaki gösterge ocak ayı demir cevheri, yüzde 1,17 düşüşle 99,6 dolar/tona geriledi.

Her iki gösterge de bir önceki hafta yüzde 3'ten fazla düştükten sonra bu hafta yüzde 1 geriledi. Çin'in daha fazla teşvik vereceğine dair umutların yeniden canlanması bu hafta başında piyasanın yükselmesine yardımcı olmuştu.

Analistler, fırınlarda bakım ve çelik fabrikalarında üretim planlarında ayarlamaların devam ettiğini, bu nedenle sıcak metal üretiminde kalıcı bir düşüş görmenin sürpriz olmayacağını kaydetti.

Çin Yeni Yılı 28 Ocak'ta başlıyor ve yerli çelik üreticileri tatil sırasında ve sonrasında üretim ihtiyaçlarını karşılamak için genellikle bu tarihten önce stok biriktiriyor.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 1,26 ve yüzde 2,15 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,88, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,61, filmaşin yüzde 0,56 ve paslanmaz çelik yüzde 0,23 değer kaybetti.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, çelik üreticilerinin karı yılın ilk 11 ayında yüzde 83,7 düşüşle 7,86 milyar yuana geriledi.