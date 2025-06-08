ABD'de sondaj kule sayısı 6 haftadır düşüyor
ABD'de enerji şirketlerinin faaliyette bulunan petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısında üst üste altıncı haftada da düşüş yaşandı.
Baker Hughes tarafından ForInvest Haber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre, petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı, 6 Haziarn ile sona eren haftada 4 adet azalarak 559 seviyesine indi.
Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 35 adet daha aşağıda bulunuyor.
Petrol sondaj kule sayısı 9 adet düşüşle 442, doğal gaz sondaj kule sayısı 5 adet artışla 114 ve iki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 3 oldu.
Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 544'ü karada 13'ü açık sularda, 2'si iç denizlerde yer aldı.
Kanada ve Meksika Körfezi
Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 2 adet artarak 114 seviyesine çıktı. Ülkede petrol kule sayısı değişmeyerek 69 olurken, doğal gaz kule sayısı 2 adet artışla 45 olarak açıklandı.
Meksika'da sondaj kule sayısı değişmeyerek 9 olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 2 adet düşüşle 673 adede geldi.