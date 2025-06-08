ABD'de sondaj kule sayısı 6 haftadır düşüyor

Baker Hughes tarafından ForInvest Haber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre, petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı, 6 Haziarn ile sona eren haftada 4 adet azalarak 559 seviyesine indi.

Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 35 adet daha aşağıda bulunuyor.

Petrol sondaj kule sayısı 9 adet düşüşle 442, doğal gaz sondaj kule sayısı 5 adet artışla 114 ve iki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 3 oldu.

Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 544'ü karada 13'ü açık sularda, 2'si iç denizlerde yer aldı.

Kanada ve Meksika Körfezi

Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 2 adet artarak 114 seviyesine çıktı. Ülkede petrol kule sayısı değişmeyerek 69 olurken, doğal gaz kule sayısı 2 adet artışla 45 olarak açıklandı.

Meksika'da sondaj kule sayısı değişmeyerek 9 olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 2 adet düşüşle 673 adede geldi.