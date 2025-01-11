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Karar Resmi Gazete'de: Kamu işçilerinin ikramiye ödeme tarihleri belli oldu

Kamu kurumlarında çalışan işçilere ikramiye ödeme tarihleri belli oldu. Buna göre ödemeler iki parça halinde yapılacak.

Haber Merkezi
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Karar Resmi Gazete'de: Kamu işçilerinin ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
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Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bu kapsamdaki kamu işçilerine 2025'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 24 Ocak'ta, ikinci yarısı 24 Mart'ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına ise 2025'te yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta verilecek.

Karar, Resmi Gazete'nin 32779 sayısında yayımlandı:

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