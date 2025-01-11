Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Zeki Levent Gümrükçü atandı
Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Zeki Levent Gümrükçü atandı.
Resmi Gazete'de yer alan karara göre Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Zeki Levent Gümrükçü atandı.
Zeki Levent Gümrükçü son olarak Türkiye'nin NATO Daimî Temsilcisi olarak görev yapıyordu.
Zeki Levent Gümrükçü kimdir?
1968 yılında Ankara'da doğan Zeki Levent Gümrükçü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 1990 yılında mezun olmuştur.
15 Ocak 2023'te Türkiye'nin NATO Daimî Temsilcisi olarak göreve başlayan Zeki Levent Gümrükçü, bu görevinden önce 2020-2023 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Amerika Kıtasından Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü olarak görev yapmıştı.
1990 yılında Dışişleri Bakanlığı'na giren Gümrükçü’nün önceki görevleri şunlardır:
2017-2020 Büyükelçi, T.C. Brüksel Büyükelçiliği
2014-2020 Büyükelçi, T.C. Tiflis Büyükelçiliği
2012-2014 Elçi, Bakanlık Sözcüsü
2010-2012 Elçi, Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcısı
2006-2010 Müsteşar, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimî Temsilciliği, New York
2004-2010 Daire Başkanı, Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı
2000-2004 Müsteşar, Türkiye'nin NATO Daimî Temsilciliği
2000-2000 NATO Savunma Koleji
1998-2000 Başkatip, Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı
1996-1998 İkinci Katip, T.C. Tahran Büyükelçiliği
1993-1996 Üçüncü Katip, T.C. Vaşington Büyükelçiliği
1991-1993 Üçüncü Katip, Bakan Özel Kalem Müdürlüğü