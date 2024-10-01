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Karayolları Genel Müdürlüğü İstanbul'da taşınmaz satacak

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul'un Şişli ilçesinde bir taşınmazın satışını gerçekleştirecek.

Haber Merkezi
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Karayolları Genel Müdürlüğü İstanbul'da taşınmaz satacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KGM 1. Bölge Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un Şişli ilçesi Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki yaklaşık 3 bin metrekare yüz ölçümlü taşınmazın, mülkiyeti KGM'ye ait 550 metrekarelik bölümü satılacak. İhale, kapalı teklif usulü artırmayla yapılacak.

Taşınmazın bedeli ne kadar? 

Taşınmazın tahmini bedeli 82 milyon 584 bin lira, geçici teminat bedeli de 2 milyon 477 bin 520 lira olarak belirlendi. İstekliler, ihale dokümanını Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünün Kağıthane'deki binasından alabilecek.

İhale, 14 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

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