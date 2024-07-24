Kartlı ödemelerde enflasyon ortaya çıktı: Vatandaş kredi kartına yüklendi

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla haziran ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 98 artarak 1.267,6 milyar TL oldu.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kartlı ödemelerin 1.056,8 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 186,2 milyar TL’sinde banka kartları, 24,6 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 105, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 65 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 132 oldu.

Adetler aynı şekilde artmadı

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile haziran ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 1,55 milyar adet oldu.

Kartlı ödemelerin 887,8 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 553,7 milyon adedinde banka kartları, 110,5 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 9 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 36 oldu.

Vatandaşın büyük ödemelerini kredi kartıyla yaptığı görüldü

Harcamaların işlem ortalamalarına bakıldığında, kredi kartlarından işlem başına ortalama yapılan harcama tutarı 1.190 TL olurken, banka kartlarında 336 TL ve ön ödemeli kartlarda da 222 TL harcama yapıldığı hesaplandı.

İşlemlerde enflasyon farkı

BKM’nin verilerinde görülen işlem adetlerinde toplamda artış yüzde 17 olurken, tutarların artışının yüzde 98 olması enflasyonu ortaya çıkaran verilerden olurken, vatandaşın harcamalarının ağırlıklı kredi kartıyla yapılması dikkat çekti. Kredi kartlarındaki harcama adedi ile tutarlar arasında da artış farkı büyük oldu.