Kasım ayı doğum yardım ödemeleri ne zaman yatacak? 2025 Kasım doğum yardım başvuru ekranı! Kasım ayında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğum yardımı ödemelerine ilişkin detaylı bilgi paylaştı. Aileler ise başvuruların nasıl yapılacağını öğrenmeye çalışıyor.

KASIM AYI DOĞUM YARDIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün (28 Kasım) itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını belirterek, "Bu kapsamda bugüne kadar 637 bin annenin hesabına 7,2 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk." dedi.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini hatırlatarak, bu kapsamda 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan doğum yardım ödemeleri, vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Doğum yardımı, yeni doğan bebeklerin ailelerine maddi destek sağlamak amacıyla devlet tarafından veriliyor ve başvurular, e-Devlet üzerinden veya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

Yetkililer, doğum yardım ödemelerinin başvuruda belirtilen aile bireyinin banka hesabına yatırıldığını belirtiyor. Bu kapsamda, genellikle annenin hesabı tercih edilirken, bazı durumlarda babanın hesabı veya velayet sahibi aile bireyinin hesabına da ödeme yapılabiliyor. Ödeme, PTT veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla da alınabiliyor; ancak doğru ve güncel banka bilgisi başvuruda mutlaka belirtilmeli.

2025 KASIM DOĞUM YARDIM BAŞVURU EKRANI!

Doğum yardımından yararlanabilmek için annenin, babanın ya da her ikisinin birden Türk vatandaşı olması, ailenin Türkiye'de ikamet etmesi, başvurunun usulüne uygun şekilde ilgili mercilere yapılması ve doğum yardımıyla ilgili işlemlerin sistem üzerinden yürütülmesi şartı aranıyor. Tüm bu şartlar gerçekleşmeden doğum yardımı alınamıyor.

Doğum yardımı başvurusu, çocuğun Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne (KPS) kayıt işleminin tamamlanmasının ardından yapılabiliyor.

Doğum yardımı sorgulama işlemi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın e-Devlet ekranı üzerinden görüntülenebiliyor.