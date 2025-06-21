Kastamonu’da yatırımcılara, Yeni Teşvik Sistemi anlatıldı

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla hayata geçirilen ve Cazibe Merkezleri Programı’nın yürürlükten kaldırılarak katma değeri yüksek, stratejik ve dönüşüm odaklı yatırımları destekleyen yeni teşvik sistemi ile ilgili Kastamonu’da bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Dönüşüm hakkında iş dünyasını bilgilendirmek ve yeni fırsatlarını tanımak amacıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Kastamonu Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve Kastamonu, İnebolu, Taşköprü ve Tosya Ticaret ve Sanayi Odaları iş birliğinde Kastamonu merkez ile İnebolu, Taşköprü ve Tosya ilçelerinde bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmeye başlandı. Bu çerçevede ilk toplantı KUZKA Hizmet Binası Toplantı Salonu’nunda gerçekleştirildi. Toplantıda, yeni sistemin sunduğu destek unsurları, başvuru süreçleri ve bölgesel yatırım fırsatlarına ilişkin katılımcılara bilgiler verildi. Yeni Yatırım Teşvik Sistemi’ne ilişkin KUZKA öncülüğünde düzenlenen bilgilendirme toplantısına iş dünyası temsilcileri ve ilgili paydaşlar katıldı.

"Vergi indirimi kapsamında, yatırımın yüzde 20’si kadar yani, 120 milyon TL’de 24 milyon TL destek sunulmaktadır"

Toplantının açılış konuşmasını yapan KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, "Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi'nden farklı olarak sigorta primi işveren hissesi desteği ve sigorta primi desteği kalemleri her teşvik bölgesi için kademeli şekilde belirlenmiştir. Sektörel ve Bölgesel teşvikler çerçevesinde bu avantajı bir örnekle açıklamak gerekirse Kastamonu’da yapılacak 120 milyonluk TL’lik bir yatırımda işletmelerimiz KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz veya kar payı desteği gibi desteklerden faydalanabilmektedir. 4. Bölgede OSB’de bu yatırımı gerçekleştirdiğinde vergi avantajlarından sigorta primi işveren hissesi desteklerine kadar birçok kalemde sağlanan teşvikler, yatırım maliyetlerini ciddi ölçüde düşürmektedir. Özellikle organize sanayi bölgelerinde yapılacak yatırımlar, bu destekleri daha da avantajlı hale getirmektedir. Vergi indirimi kapsamında, yatırımın yüzde 20’si kadar yani, 120 milyon TL’de 24 milyon TL destek sunulmaktadır. Bu da yatırımcıya önemli düzeyde vergi avantajı anlamına geliyor. Bu kapsamda sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının yarısı kadar işveren SGK primi desteği sağlanmaktadır. 4. Bölge’de OSB’de yapılan yatırım için bu destek 8 yıl süreyle uygulanmaktadır. 150 kişinin ilave istihdam edildiği bir yatırım için düşündüğümüzde yaklaşık 32 milyon TL destek anlamına gelmektedir. Bir diğer avantaj ise sağlanan faiz/kar payı desteğidir. Yatırımın yüzde 10’unu aşmamak kaydıyla azami 12 milyon TL’ye kadar faiz/kar payı desteği uygulanmaktadır. Ayrıca yatırım kapsamında alınan yerli veya ithal makineler için KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti bulunmaktadır" dedi.

Toplantılar 25 Haziran Çarşamba saat 10.30’da İnebolu'da devam edecek

Toplantılar 25 Haziran Çarşamba saat 10.30’da İnebolu ilçesinde, TSO Toplantı Salonu’nda, aynı gün öğleden sonra saat 15.00’te Taşköprü ilçesinde TSO Toplantı Salonu’nda yapılacak bilgilendirme ile devam edecek. Son toplantı ise 26 Haziran Perşembe saat 14.30’da Tosya ilçesi TSO Toplantı Salonu’nda yapılacak bilgilendirme sunumları ile tamamlanacak.