Kayseri Büyükşehir'den kadın kooperatiflerine 10 milyon TL'lik destek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, üreten ve ekonomi ile istihdama katkı sağlayan kadınların yanında yer alıyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, üretim yapmak için Kayseri Valiliği ile birlikte destek olduğu kadın kooperatiflerine her fırsatta ziyaretler geçekleştirirken, öte yandan katkı da sağlıyor. Üreten kadınların yanında yer alarak 10 milyon TL’lik destekte bulunan Büyükşehir Belediyesi, hem üretimin hem de kadınların destekçisi oldu. Kayseri Valiliği ile iş birliği halinde kadın kooperatiflerine destek olan Büyükşehir, Kayseri’nin her ilçesinde kurulan kadın girişimi ve işletme kooperatifleri sayısı 48’e ulaştı. Söz konusu kooperatif miktarı ile kooperatif kadın ortak sayısı 248 olurken, istihdam edilen kişi miktarı ise 669’a yükseldi.