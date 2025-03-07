  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Kayseri Büyükşehir'den kadın kooperatiflerine 10 milyon TL'lik destek
Takip Et

Kayseri Büyükşehir'den kadın kooperatiflerine 10 milyon TL'lik destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği Kayseri’deki kadınların işlettiği kooperatif sayısı sürekli artış gösterirken, Büyükşehir’in kooperatifleri desteği ise 10 milyon TL oldu.

Hilal Sönmez
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kayseri Büyükşehir'den kadın kooperatiflerine 10 milyon TL'lik destek
Takip Et

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, üreten ve ekonomi ile istihdama katkı sağlayan kadınların yanında yer alıyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, üretim yapmak için Kayseri Valiliği ile birlikte destek olduğu kadın kooperatiflerine her fırsatta ziyaretler geçekleştirirken, öte yandan katkı da sağlıyor. Üreten kadınların yanında yer alarak 10 milyon TL’lik destekte bulunan Büyükşehir Belediyesi, hem üretimin hem de kadınların destekçisi oldu. Kayseri Valiliği ile iş birliği halinde kadın kooperatiflerine destek olan Büyükşehir, Kayseri’nin her ilçesinde kurulan kadın girişimi ve işletme kooperatifleri sayısı 48’e ulaştı. Söz konusu kooperatif miktarı ile kooperatif kadın ortak sayısı 248 olurken, istihdam edilen kişi miktarı ise 669’a yükseldi.

Ekonomi
Sanayi kapasite raporu yıllık yüzde 4 azaldı
Sanayi kapasite raporu yıllık yüzde 4 azaldı
Marketlerdeki ucuz eti kasaplar ve lokantacılar kaptı! Reyonlar boş kaldı
Marketlerdeki ucuz eti kasaplar ve lokantacılar kaptı! Reyonlar boş kaldı
Hazine açıkladı: Dövizle sözleşmenin, enflasyonda düşüş sağlaması bekleniyor
Dövizle sözleşmenin, enflasyonda düşüş sağlaması bekleniyor
İktidar ve muhalefet ‘vergi reformunda’ uzlaştı! Bakanı Yardımcısı Cantimur: Kapısı çalınmadık mükellef bırakmayacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Cantimur: Kapısı çalınmadık mükellef bırakmayacağız
Ticaret Bakanı Bolat: Kadın çalışanların ihracata katkısı 60,1 milyar dolara ulaştı
Kadın çalışanların ihracata katkısı 60,1 milyar dolara ulaştı
Çiftçilerin kabusu: Adana'yı don vurdu, binlerce fidan kurudu
Çiftçilerin kabusu: Adana'yı don vurdu, binlerce fidan kurudu