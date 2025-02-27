Kayseri Büyükşehir’den Türkiye’de ilk: Toplu taşımanın elektrik enerjisini RES üretecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, Türkiye’de toplu ulaşım sektöründeki ilk RES projesi olma özelliğine sahip ve toplu ulaşımda kullanılan elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak 3 türbinden oluşan Rüzgâr Enerji Santrali’nin mekanik montajlarının ardından enerji nakil hattı da tamamlandı.

İncesu Fırınönü mevkiinde yenilenebilir ve temiz enerjiden elde edilen ve çevreci bir üretimin gerçekleştirilmesi amacıyla başladıkları RES Projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Türkiye’nin toplu taşıma sektöründeki ilk rüzgâr enerji santralini hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Dev türbin parçalarından oluşan 80 araçlık sevkiyat İzmir Alsancak Limanı’ndan başladı ve peyderpey Kayseri’ye getirildi. En büyüğü 81,5 metre uzunluğa, en ağırı 155 ton ağırlığa sahip dev parçalar montajlanarak 194,5 metre tepe yüksekliğe ulaştı ve bu yükseklikle, 65 katlı bir binaya eşdeğer olan dev rüzgâr türbinlerinin üçü de inşa edildi. Mekanik montajları kurulan RES'in, montajlarının ardından enerji nakil hattı da tamamlandı. Projede, test devreye alma çalışmaları sürüyor. Raylı sistemde kullandığımız enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan sağlamış olacağız. Rüzgâr enerji santrali ile 22 mw’lık üretim yapacak ve yılda yaklaşık 60 milyon kw enerji üreteceğiz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda sürdürülebilir enerji kaynaklarını kullanan ilk belediye olacak” dedi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu kaynaklarının tasarruf ve verimlilik esasına göre kullanılmasına ilişkin yayınlanan genelgeye uygun şekilde yürütülen Büyükşehir’in RES projesi, Kayseri’nin karbon ayak izini de azaltarak çevre dostu şehirler arasındaki yerini de pekiştirecek.