Kazakistan geçiş belgesi dağıtımının ikinci dönemi başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kazakistan’a ikili taşımalarda yaşanan yüzde 60 artışın dikkate alındığı, bu kapsamda ikinci dönem geçiş belgelerinin erken temini için Kazakistan tarafı ile görüşmelerin tamamlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Ülkemize ulaştırılan 5 bin adet belgenin dağıtım işlemlerine bugün akşam saatlerinde başlanacaktır" ifadesi kullanıldı.