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KDK'dan dikkat çeken karar: Kirada oturan emekli ev sahibi emlak vergisinden muaf tutuldu

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) çabasıyla kendi adına evi bulunan ancak başka bir evde kiracı olarak oturan emekli öğretmen, emlak vergisinden muaf tutuldu.

Haber Merkezi
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KDK'dan dikkat çeken karar: Kirada oturan emekli ev sahibi emlak vergisinden muaf tutuldu
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KDK'nın kararına göre, adına kayıtlı konut niteliğinde bir taşınmazı bulunan ancak başka bir evde kiracı olarak yaşayan emekli öğretmen, emekli maaşı dışında gelirinin bulunmadığını gerekçe göstererek belediyeden emlak vergisinden muaf tutulmayı istedi.

Talebi kabul edilmeyen ve Temmuz 2024'te vergi borcu ödeme emri gönderilen emekli öğretmen, bu kez de uzun yıllardır kirada yaşadığı konuttan alışkanlıkları nedeniyle ayrılamadığını bildirerek, ekonomik durumu dikkate alınarak emlak vergisinden muafiyet işlemlerinin yapılması talebiyle KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren KDK, ilgili belediyeyle başvurucunun talebinin karşılanması adına görüştü. Talebi olumlu karşılayan belediye, başvurucunun emlak vergisinden muafiyeti adına işlem tesis edildiğini KDK'ye iletti.

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