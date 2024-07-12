KFMİB Başkanı Sabır: Fındıkta fiyat doğru belirlenmeli

Fındıkta her sezon olduğu gibi hasadına sayılı günler kala tahmini fiyatlarda piyasada zikredilmeye başladı. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı Hasan Sabır, yalnızca fiyat üzerinden yapılan tartışmalarla piyasanın yönlendirilmeye çalışılmasının üretici, sanayici-ihracatçı olmak üzere tüm paydaşlara zarar verdiğini söyledi.

2024-2025 sezonu için yaptıkları rekolte tespit çalışmalarının detaylı bilgilerini 24 Temmuz’dan sonra kamuoyu ile paylaşacaklarını belirten Sabır, “Afaki fiyat artışları istemek rakiplere avantaj sağlar. Eğer bu sezon da geçen sezon gibi düşük bir ihracat tonajı olursa, Türkiye’nin 150-200 bin ton civarında stok oluşacak." dedi.

“Yüzde 85-120 fiyat artışı havalarda uçuşuyor”

Son günlerde değişik kesimlerden fiyat ile ilgili açıklamalar yapıldığını kaydeden Sabır, “Değişik kurum ve kişilerden her gün bir fiyat beklentisi açıklanıyor. Acaba söyledikleri rakamlara kendiler inanabiliyor mu? Yüzde 120 artış, geçen seneye göre isteyen de var, yüzde 85 artış isteyen de var. Aslında bu rakamların arasındaki büyük fark, bu fiyatlarla ilgili açıklama yapanların bu piyasadan ne kadar kopuk olduklarını gösteriyor. Yüzde 85 i ihraç edilen bir ürünün tabii olarak dövizle ihraç fiyatları oluşmaktadır. Eğer fiyatlamamızı aşırı yukarıda tutarsak son 2 sezondur yaşadığımız yaklaşık 50 bin ton / iç fındık (100 bin ton kabuklu fındık) eksik ihraç etmiş oluruz ki bu da yine diğer üretici ülkelerin ekmeğine yağ sürmek olacaktır.”

Artan stok ihracatta avantaj kaybettiriyor

Her sezon gerçekleşen rekoltenin yüzde 85'inin ihraç edildiğini vurgulayan Sabır, son 5 yılda uygulanan politikalar nedeniyle Türkiye'nin yüzde 75-80’lerde olan dünya üretiminde payının yüzde 60-65’lere gerilediğini söyledi. Fındığın kullanım alanları ve yarattığı katma değer nedeniyle dünyada üretim sahalarının arttığını kaydeden Sabır, “Fındık üretim sahaları rakip ülkelerde hızla artmaktadır ve tamamen bizim politikamızın bir sonucudur. Eğer bugün depolarda yaklaşık 70 bin ton fındık bekliyorsa, bu bizim rakip üretici ülkelere sunduğumuz bir faydadır. Yani bu tonaj aslında ihraç olunabilecekken bizler diğer üretici ülkelerin bu büyüklükte bir satış yapmalarına izin vermiş oluyoruz. Çünkü bugün itibari ile tüm diğer üretici ülkeler ürünlerini satmışlardır ve yalnızca ülkemizde stok kalmıştır. Bu sürdürülebilir bir durum değildir. Özellikle iyi bir rekolte yaşandığında bu stokların mevcut politika ile artışı olacaktır ki bu diğer üretici ülkeleri de daha da iştahlı yatırıma itecektir.” şeklinde konuştu.

Uluslararası piyasada ‘fiyat belirlememizin’ önemi kalmayabilir

"Sezonun başından ihraç piyasalarımızı rakiplerimize kaybetmeye devam edersek 3-5 yıl sonra belirleyeceğimiz fiyatın artık bir önemi de kalmayacak" diyen Sabır, şunları söyledi: “Son olarak ürünün sahibi üreticidir. Bizler ihracatçı olarak onların ürünleri alıp satmaya çalışan işletmeleriz. Onlar üretmezse biz satamayız, bizler yeteri kadar satamazsak da sağlıklı bir piyasa olmayacaktır. İstikrarlı bir piyasa için rekabetçi olabilmeliyiz ve daha fazla sattıkça da arz/talep dengesine göre daha yüksek fiyatlara ulaşmayı hedefleyebileceğiz. Fiyat ve satış miktarı arasındaki bu dengeyi optimum bir şekilde uzun yıllar sağlayabildiğimiz takdirde bizler bu değerli ürünün tüketiminin de çok hızla artacağına inanıyoruz. Şimdiden üreticimize, tüccarlarımıza, kırıcılarımıza ve ihracatçılarımıza hayırlı bir sezon olmasını diliyoruz."