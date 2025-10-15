Kiğılı: 6 ay sonra ürün bulamayacağız, bizi felaket bekliyor

Yener Karadeniz / İstanbul

Son dönemde yaşanan konkordato, iflaslar, üretimin yurtdışına taşınması ve ekonomide yaşanan durgunluk, perakende sektöründe endişeye yol açtı. Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, “Bizi büyük bir felaket bekliyor, 6 ay sonra ürün bulamayacağız. Devlet, hazır giyim ve tekstili gözden çıkardı” derken, Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya da perakende sektöründe inişin devam ettiğini belirterek, artık AVM yatırımı planlamadıklarını söyledi.

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük de “Bugün zor bir dönemden geçiyoruz. Enflasyon ve faizi indirme imkânınız yok ama işlerimizi daha iyi hale getirebilir miyiz, maliyetlerimizi nasıl yönetebiliriz konularına odaklanmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Artaş Holding, perakende sektöründe geçen 30 yılı, sektörün önde gelen isimlerinin katılım gösterdiği “Perakendede 30 Yıl” etkinliği ile kutladı. Etkinlik kapsamında LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı ve Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Alkaş & HAN Spaces Başkanı Avi Alkaş’ın moderatörlüğünde düzenlenen panel ile hikayelerini ve sektöre yönelik tespitlerini paylaştı.

Çetinsaya: Bundan sonra AVM yatırımı zor

Etkinliğin açılışında konuşan Süleyman Çetinsaya, sektöre 1994’te Türkiye’nin 4. AVM’si olan Carreusel yatırımı ile girdiklerini hatırlattı. Çetinsaya, “Yüzde 20 doluluk ile açıldık. İlk gün gelmeyen markalar sonra yavaş yavaş gelmeye başladılar. Kısa zamanda doldu. 95-96’da Eren Holding, Lacoste ile geldi. İlk açanlardan biri Kiğılı oldu. Sonra Vakko ve Beymen geldi. Ayda 1,5 milyon insan giriyordu AVM’ye. Merdivenler taşımıyordu. Yıllık ortalama 15 milyon insan geliyordu. O dönem İstanbul’un nüfusu o kadar değildi. Güzel bir başlangıç oldu” dedi.

Bugün gelinen noktada 450 kapalı olmak üzere 600 bin metrekare kiralanabilir alana ulaştıklarını dile getiren Çetinsaya, “Şu an Türkiye’de 450 AVM var. Ülkemiz nereden nereye geldi. Zorluklarımız da var elbette. Şu an AVM’lerde yeme-içme sektörü iyi ama perakende sektöründe inişlerdeyiz. AVM yapımı bitti. Biz en son Tema World’ü yaptık. Arsa kendimizindi, 240 milyon dolar harcadık. 170 bin metrekare üstünde. Orayı canlandırmaya çalışıyoruz. Bir AVM yapmak kolay değil artık. Perakendede maliyetler arttı. Mağaza dekorasyonu, içine ürün koymak kolay değil ama artık AVM yapmak da çok zor. Bizim AVM yapmamız da bundan sonra çok zor. Bundan sonra yolumuza mevcutları yenileyerek, dekore ederek, geliştirerek devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ürün bulmakta sıkıntı çekeceğiz

Etkinlikte konuşan Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı da Kiğılı markasının 1960’lı yıllardan günümüze uzanan yolculuğunu anlattı. Konuşmasında son dönemde yaşanan gelişmelere de değinen Kiğılı, “AVM’ler olmazsa büyüyemeyiz. Kimi arkadaşım AVM’lere greve gitti, dükkanlarını kapattılar. Ben kapanmaması için kavga verdim, mücadele ettim. Ben hem perakendeci arkadaşlarım hem de AVM’lerin yanındayım. Bugün 70 vilayette 200’ün üstünde Kiğılı mağazası var.

Devlet, hazır giyim ve tekstili gözden çıkardı. İş öyle bir noktaya gidiyor ki üretici bulmakta sıkıntı çekeceğiz. Bizi bekleyen en büyük felaket bu. 6 ay sonra üretim duruyor. Anadolu’da fabrikalar kapanıyor. Üretim Mısır’a kayıyor. Çok sık bir araya gelmemiz lazım. Bizi bekleyen büyük bir tehlike var. Üretim olmazsa malı nasıl yerine koyacağız. Bugün burada söylüyorum, sıkıntılar başlıyor” şeklinde konuştu.

“Enflasyon ve faizi düşüremeyiz, maliyetleri kontrol etmemiz lazım”

Etkinlikte LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük de yer aldı. Küçük, LC Waikiki’nin 90’lı yıllardan bugüne uzanan yolculuğunu aktararak, 59 ülkede 1300 mağazaya ulaştıklarını anlattı. Bu dönemde her bir vilayeti gezdiğini dile getiren Küçük, “Bugün 55 bin kişiye istihdam sağlıyoruz.

Perakende sektörü AVM’lerle büyüdü. Burada edindiğimiz tecrübelerle yurtdışında büyüdük. AVM’ler olmasaydı bizim caddelerde büyümemiz mümkün değildi. Yurtdışında bu kadar büyüyorsak Türkiye’deki tecrübelerle oldu. AVM’lerle perakende sektörü et ve tırnak gibi” diye konuştu.

Bugün kendi işleri iyi olsa ve büyümeye devam etseler de sektörde işlerin çok iyi olmadığını belirten Vahap Küçük, “Zor bir dönemden geçiyoruz ama önemli olan etki alanımızda daha iyi ne yapabilirize odaklanmak. Enflasyonu, faizi indirme imkânınız yok ama işlerimizi nasıl daha iyi hale getirebilir, maliyetleri nasıl daha iyi yönetebilirize odaklanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.