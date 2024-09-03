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Kira artış oranı belli oldu

Konut ve iş yerleri için eylül ayı kira zam oranı belli oldu. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

Haber Merkezi
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Kira artış oranı belli oldu
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TÜİK, ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Eylül kira artış oranı da belli oldu.

Konut ve iş yeri kira zam oranları geçen ay açıklanan rakamlara göre yüzde 65,93 olarak uygulandı. 

Kira artış oranı, yüzde 25 zam sınırının bitmesinin ardından her ay merakla bekleniyor. Konut ve iş yerlerinin eylül ayı kira zammı, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrası belli oldu. İşte, 2024 Eylül ev ve iş yerleri için kira artış oranı…

Eylül ayı kira artış oranı belli oldu

TÜİK, temmuz ayı enflasyon rakamlarına göre, tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) değişim 2024 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,47, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64,91 olarak gerçekleşti.

Ağustos ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre konut ve işyeri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı da yüzde 64,91 oldu.

Enflasyon verileri açıklandıSon dakika... Enflasyon verileri açıklandıEkonomi

 

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