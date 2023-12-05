Kırklareli'nde jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha ihalesi

Kırklareli İl Özel İdaresinin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesindeki 491 hektarlık saha, jeotermal kaynak arama ruhsatı verilmek üzere ihale edilecek.

İhale, 18 Aralık'ta saat 10.00'da İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünde kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak.

İhaleye girecek olan istekliler ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde aynı adreste görebilecek.