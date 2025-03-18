Kısa vadeli dış borç stoku yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan rapora göre, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku 224,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre %5,9 oranında artarak 79,7 milyar ABD doları olmuşken, Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler %9,3 oranında azalarak 31,5 milyar ABD doları olmuştur.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki aya göre %18,8 oranında artarak 20,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı %3,6 oranında azalışla 18,0 milyar ABD doları olmuştur. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı %3,5 oranında azalarak 18,3 milyar ABD doları olurken, TL cinsinden mevduatları %12,6 oranında artarak 22,7 milyar ABD doları olmuştur.

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre %0,4 oranında artarak 63,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler %0,8 oranında azalarak 58,9 milyar olurken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler %19,0 artarak 4,4 milyar ABD doları olmuştur.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun %48,1’inin ABD doları, %19,8’inin Euro, %18,2’sinin Türk Lirası ve %13,9’unun diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Ocak ayı itibarıyla kalan vadeye göre KVDB stokunda, Merkez Bankası ile Genel Hükümet’in toplam yükümlülükleri 2024 yılına göre azalış göstermişken, Bankalar ve Diğer Sektörlerin yükümlülüklerinde artış gözlenmiştir."